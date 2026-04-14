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Anvisa amplia aplicação da vacina da bronquiolite para maiores de 18 anos

Imunizante era aplicado anteriormente apenas em adultos com 60 anos ou mais

Vacina da bronquiolite: entenda tecnologia do imunizante (d3sign/Getty Images)

Vacina da bronquiolite: entenda tecnologia do imunizante (d3sign/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 14h22.

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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou na última segunda-feira, 13, a ampliação do uso da vacina da bronquiolite para todos os maiores de 18 anos.

O imunizante Arexvy, da farmacêutica Glaxosmithkline Brasil Ltda, foi registrado no país em 2023, mas era aplicado apenas em adultos com 60 anos ou mais, considerados grupo de risco para doenças do trato respiratório.

A vacina é indicada para a prevenção do Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador da bronquiolite.

Segundo a Agência, esse vírus é "um importante agente etiológico de infecções respiratórias ao longo de toda a vida, podendo causar doenças do trato respiratório inferior, especialmente na presença de comorbidades, além de representar um risco aumentado de hospitalização e complicações respiratórias em faixas etárias mais avançadas."

Como a vacina da bronquiolite é feita?

A tecnologia utilizada para esse imunizante é chamada de proteína recombinante. Isso significa que uma substância parecida com a superfície do vírus é fabricada na indústria farmacêutica e utilizada para estimular a geração de anticorpos pelo próprio corpo humano.

Em comunicado, a Anvisa explicou que a ampliação da faixa etária indicada para receber o imunizante "foi sustentada por estudos clínicos adicionais de imunogenicidade comparativa".

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