Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Urna eletrônica: entenda seu funcionamento e por que ela é segura

Urna eletrônica registra e transmite os resultados sem conexão com a internet e utiliza meios auditáveis para as eleições

A urna é utilizada em todas as eleições no território nacional desde 2000 (Valter Campanato/Agência Brasil)

A urna é utilizada em todas as eleições no território nacional desde 2000 (Valter Campanato/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 4 de março de 2026 às 18h05.

A urna eletrônica é o principal instrumento de votação no Brasil desde 1996 e é responsável por registrar os votos em eleições municipais, estaduais e federais. Alvo frequente de dúvidas e questionamentos, ela já foi testada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para comprovar a segurança do equipamento.

As auditorias públicas do órgão auxiliam a disponibilizar mais informações sobre o funcionamento das urnas e desmistificar boatos de fraudes.

Os candidatos, as coligações, o Ministério Público (MP), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os eleitores também podem solicitar auditorias, caso desconfiem de fraudes ou outros problemas com as urnas.                  

Como funciona a urna eletrônica?

Segundo o TSE, a urna eletrônica é um equipamento autônomo que permite ao eleitor digitar seu voto e registrá-lo de forma segura.

Internamente, o sistema utiliza um software criptografado que registra cada escolha e armazena os dados localmente em cartões de memória.

Após a votação, os resultados são transmitidos para os tribunais regionais com sistemas seguros de transmissão de dados que permitem a apuração centralizada sem comprometer a integridade dos votos.

Todo o processo é realizado sem conexão das urnas à internet. Desta forma, o sistema fica mais protegido de ataques cibernéticos. 

Quais são as camadas de segurança que impedem fraudes e invasões?

O TSE adota múltiplas camadas de segurança, incluindo:

  • Criptografia de ponta a ponta nos dados registrados;
  • Assinaturas digitais que impedem alterações não autorizadas;
  • Auditorias públicas e testes de integridade antes de cada eleição;
  • Registro (logs) de todas as operações realizadas na urna durante a votação.

Segundo um artigo do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE-MT), essas medidas tornam extremamente improvável qualquer tentativa de fraude sem detecção.

Por que a urna não é conectada à internet?

A urna eletrônica não possui conexão direta com a internet durante a votação. Essa decisão reduz o risco de ataques cibernéticos e garante que os votos permaneçam isolados e protegidos.

Outra forma de atestar que não houve fraude é a impressão da zerésima antes do uso da urna na eleição.

Este boletim mostra que a urna chegou aos eleitores sem nenhum voto prévio registrado. 

Quem fiscaliza as urnas eletrônicas?

A fiscalização é realizada por diversos atores: partidos políticos, Ministério Público, OAB e entidades independentes.

Antes das eleições, o TSE realiza o Teste Público de Segurança, no qual especialistas tentam identificar vulnerabilidades e sugerir melhorias.

Além disso, cada urna registra boletins de urna (BUs) impressos que permitem conferência física do resultado com o registro eletrônico, garantindo transparência e auditabilidade.

SAIBA MAIS: Quando acontecem as eleições de 2026?

De 1996 até hoje: como a urna evoluiu nos últimos anos

Desde sua introdução em 1996, a urna eletrônica passou por diversas atualizações.

Inicialmente, o sistema era limitado a poucos cargos e utilizava cartuchos de memória simplificados.

Ao longo dos anos, o TSE incorporou recursos como impressão do comprovante do voto em projetos piloto, autenticação biométrica, criptografia avançada, modernização do software e protocolos de auditoria mais robustos.

Segundo o órgão, essas evoluções transformaram a urna em um equipamento confiável, rápido e auditável. 

Acompanhe tudo sobre:Eleições

Mais de Brasil

Presidente da CPI do INSS diz que vai recorrer contra decisão que beneficiou amiga de Lulinha

Mendonça autoriza transferência de Daniel Vorcaro da PF para presídio em SP

Ratinho Jr.: decisão sobre candidatura à Presidência sai até fim de março

PEC da Segurança: Motta confirma votação nesta quarta-feira sem referendo sobre maioridade penal

Mais na Exame

Brasil

Presidente da CPI do INSS diz que vai recorrer contra decisão que beneficiou amiga de Lulinha

Future of Money

ETFs de bitcoin atraem US$ 1,7 bi em aportes

Mercados

Dólar fecha em baixa, a R$ 5,21, com alívio do mercado sobre conflito no Irã

ESG

PepsiCo e Leroy Merlin unem rotas logísticas e reduzem emissões de CO2 em 23%