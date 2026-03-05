Nepal vai às urnas após protestos liderados pela Geração Z

O Nepal realiza nesta quinta-feira, 5, eleições legislativas para escolher um novo governo após a revolta popular que derrubou a administração anterior em setembro do ano passado.

Cerca de 19 milhões de eleitores foram convocados para votar em todo o território. As seções eleitorais abriram no início do dia na capital, Katmandu, e também na cidade de Jhapa, no leste do país.

Entre os candidatos estão um ex-ministro que foi forçado a renunciar em setembro, durante a crise política, e um rapper que tenta mobilizar o eleitorado mais jovem.

Eleição ocorre após revolta liderada por jovens

A eleição ocorre seis meses após uma onda de protestos que deixou 77 mortos e provocou a queda do governo. Durante os atos, o Parlamento e dezenas de prédios oficiais foram incendiados.

As manifestações foram lideradas por jovens organizados sob a bandeira da chamada Geração Z. Os protestos começaram após uma breve proibição das redes sociais, mas ganharam força com o descontentamento popular em relação à corrupção e à situação econômica do país.

Após a queda do governo, foi formado um gabinete interino comandado pela chefe de governo Sushila Karki.

A líder interina pediu que a população participe da votação “sem medo algum”.

Para garantir a segurança do pleito, milhares de soldados e policiais foram mobilizados nas seções eleitorais em todo o país.

Helicópteros também foram usados para transportar urnas e materiais eleitorais para regiões montanhosas e nevadas do território.

*Com a AFP