Quem é o ex-chefe de gabinete de Lula que confirmou empréstimo de investigada pela PF

O ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, confirmou na noite de quarta-feira, 3, que recebeu dinheiro da empresária e lobista Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal no caso das fraudes do INSS.

Em nota, ele afirmou que os valores correspondiam a um empréstimo pessoal, já quitado, e negou qualquer irregularidade.

A manifestação ocorreu após reportagem do site Poder360 informar que o ex-chefe de gabinete recebeu repasses de dezenas de milhares de reais da lobista.

"Recebi com surpresa a matéria que trata um empréstimo pessoal contraído e já quitado como algo ilegal. Nunca tive nenhuma relação que caracterize qualquer ilegalidade no exercício de minha função", afirmou em nota.

O ex-assessor sustenta que o empréstimo não teve relação com suas atividades no governo.

Quem é Marcola?

Marcola acompanha Lula há anos e é um dos principais auxiliares do presidente. Entre suas atribuições estavam a organização da agenda presidencial e o atendimento das ligações destinadas ao petista, que não utiliza telefone celular.

Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Marcola atua ao lado de Lula desde 2017, quando coordenou a agenda das caravanas "Lula pelo Brasil".

Quem é Roberta Luchsinger e qual é a investigação

Roberta Luchsinger é investigada pela Polícia Federal por suspeita de ligação com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado nas investigações sobre um esquema de descontos e desvios de recursos de aposentados e pensionistas. Ela também é citada como amiga de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha.

A linha de investigação da Polícia Federal é que Roberta Luchsinger, Antônio Carlos Camilo Antunes e um empresário do setor de tecnologia ligado à Dataprev teriam atuado para viabilizar contratos com o governo federal.

Até o momento, não há indicação pública de que Marco Aurélio Santana Ribeiro seja investigado no inquérito ou tenha sido formalmente acusado de participação nas supostas fraudes.