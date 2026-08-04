O Republicanos, partido presidido por Marcos Pereira (SP) e ligado à Igreja Universal, decidiu não apoiar nacionalmente o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição presidencial.

Com isso, fecha-se a possibilidade de que a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniela Marques ou a senadora Damares Alves (DF) integrarem a chapa bolsonarista à Presidência nas eleições deste ano.

A convenção, realizada nesta terça-feira, 4, na sede do partido em Brasília, ratificou uma tendência, de liberar diretórios estaduais para apoiarem candidatos presidenciais, mas sem comprometer o partido a um endosso oficial.

Em nota, o partido disse que a posição de independência não representa ausência de princípios nem de posicionamento político. "Ao contrário, demonstra maturidade institucional, respeito ao pacto federativo e compromisso com a unidade partidária", afirma.

Segundo o Republicanos, mesmo com o posicionamento, o partido "permanece fiel aos valores que sempre nortearam sua atuação: defesa da democracia, da liberdade, da responsabilidade fiscal, do fortalecimento das instituições, da família, da segurança jurídica e do desenvolvimento econômico e social do Brasil", diz.

O resultado é mais um revés para a campanha de Flávio, uma vez que o Republicanos agregaria tempo de TV e verba de campanha.

Ao mesmo tempo, é uma vitória para a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que trabalhou para mobilizar diretórios e lideranças da sigla simpáticos ao governo contra uma aliança nacional com Flávio. O Republicanos mantém influência no Ministério de Portos e Aeroportos no atual governo.

Com a liberação para o apoio nos estados, diretórios estuais em regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste tendem a apoiar Flávio, ao passo que no Nordeste e em estados do Norte a tendência é endosso a Lula.

O bolsonarismo ainda trabalha para atrair o Podemos para uma aliança, com a eventual indicação da presidente do partido, Renata Abreu, como vice de Flávio, mas o cenário mais provável é que a sigla siga o mesmo caminho que Progressistas e Republicanos e declare neutralidade.