Unesp cancela vestibular por problemas técnicos em um dos prédios de prova

A aplicação da prova da primeira fase do vestibular da Universidade Estadual e São Paulo (Unesp) foi cancelada neste domingo, 25, segundo comunicado oficial divulgado pela instituição pública de ensino.

No comunicado, a Unesp informou que o cancelamento ocorreu em função de problemas técnicos em um dos prédios de prova, localizado na zona norte da capital paulista. A nova data de prova será informada em breve, segundo a instituição de ensino.

Estão inscritos para o vestibular 2.564 candidatos, que disputam 144 vagas nos cursos das engenharias agronômica, civil, mecânica e elétrica do câmpus de Ilha Solteira.

As atualizações sobre o exame, informou a Unesp, serão divulgadas nos sites da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção, e do Vestibular Unesp (vestibular.unesp.br).

Juntamente com o vestibular, a Unesp realiza ainda a seleção de ingresso pelas notas do Enem 2023 e 2024, com cadastramento gratuito até 30 de maio, pela página da Vunesp, para 16 vagas nos cursos das engenharias do câmpus de Ilha Solteira.