Enem 2025: candidatos relatam dificuldades para acessar boleto de inscrição

Candidatos que não têm direito à isenção e que se inscreveram para o Enem 2025 até o início da tarde desta segunda-feira, 26, relatam dificuldades para acessar o boleto bancário necessário para o pagamento da taxa de inscrição.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela organização do exame, afirma não ter identificado falhas no sistema, mas reconhece que a emissão do boleto pode levar algum tempo.

O pagamento da taxa de R$ 85, que pode ser feito via boleto, pix ou cartão de crédito, é obrigatório para confirmar a inscrição dos candidatos não isentos. O prazo final para o pagamento é 11 de junho.

Nas redes sociais, vários estudantes reclamam que, embora tenham realizado a inscrição, o boleto “simplesmente não aparece”.

O INEP assim vendo os alunos entrarem no site pra fazer a inscrição pro Enem pic.twitter.com/efO4yKKUFY — jusee (@Capivara_PPKUDA) May 26, 2025

enem inep amigo, no seu tempo tá? so se quiser tambem pic.twitter.com/CJ19ZNexLf — marcos marcos da silva marcos (@marcosugarola) May 26, 2025

A EXAME tentou contato com o Ministério da Educação para esclarecimento da situação, mas ainda não obteve resposta.

Enem 2025

As inscrições para o Enem 2025 foram abertas nesta segunda-feira, 26, e seguem até as 23h59 do dia 6 de junho. Nesta edição, há novidades direcionadas aos estudantes do 3º ano do ensino médio e também para quem deseja obter a certificação dessa etapa escolar.

Na maior parte do território nacional, as provas ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro. A única exceção fica por conta dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde os exames serão aplicados em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Todos os interessados devem realizar a inscrição no período de 26 de maio a 6 de junho, pelo site enem.inep.gov.br/participante/.

Quando serão as provas do Enem 2025?

As avaliações serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, exceto para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), onde ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Quais são as novidades para o Enem 2025?

Pré-inscrição automática: Estudantes matriculados regularmente no 3º ano do ensino médio serão pré-inscritos automaticamente. Eles precisam apenas acessar a Página do Participante para confirmar seus dados e escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) para a prova. Já alunos do 1º e 2º anos e candidatos que já concluíram o ensino médio deverão fazer a inscrição normalmente.

Estudantes matriculados regularmente no 3º ano do ensino médio serão pré-inscritos automaticamente. Eles precisam apenas acessar a Página do Participante para confirmar seus dados e escolher a língua estrangeira (inglês ou espanhol) para a prova. Já alunos do 1º e 2º anos e candidatos que já concluíram o ensino médio deverão fazer a inscrição normalmente. Certificação do ensino médio: O Enem volta a poder ser usado como certificado de conclusão do ensino médio para maiores de 18 anos, conforme o desempenho do candidato. Essa função havia sido transferida exclusivamente para o Encceja desde 2017.

Disciplinas e horários das provas

O exame será dividido em dois domingos, conforme o fuso horário de Brasília:

9 de novembro – 1º dia

45 questões de linguagens (40 de português e 5 de inglês ou espanhol)

45 questões de ciências humanas

Redação

16 de novembro – 2º dia

45 questões de matemática

45 questões de ciências da natureza

Horários