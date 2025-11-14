Tudo o que se sabe sobre a explosão no Tatuapé, em São Paulo

Explosão no Tatuapé: incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h07.
Uma explosão em uma casa ilegal de fogos de artifício causou destruição em uma área do bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 13. Um homem foi encontrado morto e 21 imóveis na região foram interditados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo.
O caso ocorreu na Avenida Celso Garcia com a Avenida Salim Farah Maluf, por volta das 19h50. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a explosão atingiu imóveis vizinhos, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em vários carros que trafegavam pela região.
A interdição dos imóveis, segundo a Defesa Civil, foi necessária por danos estruturais causados pelo impacto. Os moradores das residências foram abrigados por familiares.
A Avenida Salim Farah Maluf ficou fechada temporariamente durante a noite para garantir a segurança das equipes de resgate.
Um circuito de segurança flagrou o momento da explosão. É possível ver o movimento dos veículos na rua quando uma forte nuvem de fumaça e fogo cobrem a primeira e segunda pista, levando destroços até o outro lado da calçada.
A SSP informou que o local da ocorrência era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício. Após a explosão, um incêndio tomou conta da região. Depois do controle do fogo pelo Corpo de Bombeiros, uma equipe do Esquadrão de Bombas do GATE localizou o corpo carbonizado de um homem, apontado como o suspeito pelo armazenamento dos artefatos.
"O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos", informou a pasta.
Outras 10 pessoas foram resgatadas e socorridas a unidades de pronto-atendimento. Segundo a SSP, uma das vítimas é a proprietária da casa, que sofreu ferimentos da cabeça e foi encaminhada ao Hospital Nipo-Brasileiro. O filho dela também foi atendido com lesões leves.
O caso foi registrado como explosão (art. 251 do Código Penal), crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 42) e lesão corporal (art. 129 do CP) no 30° DP.
Até o momento não há informações sobre a causa da explosão.