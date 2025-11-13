Explosão provoca destruição em imóveis e deixa feridos na Zona Leste de SP

Uma explosão em um imóvel no Tatuapé, zona leste de São Paulo, causou danos a veículos e quebrou vidros de imóveis na região, na noite desta quinta-feira, 13.

O Corpo de Bombeiros informou que o incidente ocorreu por volta das 19h40, no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf.

No local, três viaturas foram enviadas para o atendimento da ocorrência, sendo oito no total.

Grande explosão na região do bairro Tatuapé na noite desta quinta (13). #tatuapé #explosão pic.twitter.com/SasmhNWrqA — Edi Sousa (@Edi_Disousa) November 13, 2025

De acordo com os bombeiros, duas pessoas ficaram feridas pelos estilhaços. Uma delas foi socorrida pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto a outra recusou atendimento. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima socorrida.

A equipe do Samu também informou que atendeu uma terceira pessoa com ferimentos leves. Embora o helicóptero Águia, da Polícia Militar, tenha sido deslocado para o local, ele retornou após constatar que não havia vítimas graves.

O local ainda apresenta grande quantidade de fumaça, além de pequenas explosões em curso. Carros nas proximidades foram danificados pelos estilhaços, e as residências vizinhas também sofreram danos.