Explosão provoca destruição em imóveis e deixa feridos na Zona Leste de SP

Explosão no Tatuapé: incidente ocorreu no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf (Redes Sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de novembro de 2025 às 21h44.
Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 21h46.
Uma explosão em um imóvel no Tatuapé, zona leste de São Paulo, causou danos a veículos e quebrou vidros de imóveis na região, na noite desta quinta-feira, 13.
O Corpo de Bombeiros informou que o incidente ocorreu por volta das 19h40, no cruzamento das avenidas Celso Garcia e Salim Farah Maluf.
No local, três viaturas foram enviadas para o atendimento da ocorrência, sendo oito no total.
Grande explosão na região do bairro Tatuapé na noite desta quinta (13). #tatuapé #explosão pic.twitter.com/SasmhNWrqA
— Edi Sousa (@Edi_Disousa) November 13, 2025
De acordo com os bombeiros, duas pessoas ficaram feridas pelos estilhaços. Uma delas foi socorrida pela ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), enquanto a outra recusou atendimento. Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima socorrida.
A equipe do Samu também informou que atendeu uma terceira pessoa com ferimentos leves. Embora o helicóptero Águia, da Polícia Militar, tenha sido deslocado para o local, ele retornou após constatar que não havia vítimas graves.
O local ainda apresenta grande quantidade de fumaça, além de pequenas explosões em curso. Carros nas proximidades foram danificados pelos estilhaços, e as residências vizinhas também sofreram danos.