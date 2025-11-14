Brasil

Incêndio atinge galpão de plástico no Brás; duas mulheres são socorridas

Incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de plástico na Rua Martim Burchard, no centro de São Paulo

Incêndio no Brás: fumaça preta foi causada por incêndio em galpão de plástico (X /CPTM/Reprodução)

Incêndio no Brás: fumaça preta foi causada por incêndio em galpão de plástico (X /CPTM/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17h09.

Última atualização em 14 de novembro de 2025 às 17h12.

Um galpão de plástico no Brás foi atingido por um grande incêndio na tarde desta sexta-feira, 14. Duas mulheres, uma delas gestante, precisaram ser atendidas pelo SAMU após inalarem muita fumaça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou 13h07 na Rua Martim Burchard, na altura do 185, centro da cidade de São Paulo, e foi controlado por volta das 15h50. Uma grande coluna de fumaça preta foi formada e pode se vista de vários pontos da cidade.

O incêndio aconteceu próximo da estação do Brás, mas não afetou os serviços da CPTM. Ao menos 13 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas.

Até o momento, não se sabe as causas do incêndio. O Corpo do Bombeiros também informou que tecidos e espumas foram os materiais combustíveis.

