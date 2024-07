TSE divulga perfil do eleitor que vai às urnas em outubro; veja qual é

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quinta-feira o mapa do eleitorado do Brasil que irá às urnas no próximo mês de outubro, durante as eleições municipais. E os dados revelam que a maior parte das pessoas aptas a votar é mulher. A maioria dos votantes também tem ensino médio completo e idade entre 45 e 59 anos.

De acordo com a Corte eleitoral, o Brasil tem 155.912.680 eleitores aptos a ir às urnas em outubro para escolher os novos vereadores e prefeitos, número 5,4% superior ao de 2020. Desses, 81,2 milhões são mulheres, o que representa 52% do eleitorado. Em contrapartida, o país tem 74.076.997 homens votantes.

Perfil dos eleitores

Entre os eleitores, a maior parte – 38.883.736 milhões de pessoas – está na faixa de 45 a 59 anos. Na sequência estão os eleitores com idade entre 35 e 44 anos, totalizando 31.790.037 pessoas.

A maior parte do eleitorado informou que tem ensino médio completo, 42.154.620 pessoas, que representam 27,04% dos eleitores. Em seguida vêm os eleitores com ensino fundamental incompleto, 35.055.587 pessoas, 22,48% do total.

Outro recorte da sistematização feita pelo TSE mostra que a maioria dos eleitores é composta por solteiros, mais de 60%, ou 93.932.441 pessoas. Os casados são 32% dos eleitores, ou 50.281.987 pessoas.

O TSE também mostra que, em 2024, o país terá 41.537 eleitoras e eleitores com nome social aptos a votar. Os números também revelam que 89,88% dos eleitores não informaram cor ou raça.

Preparativos para as eleições

As eleições municipais estão marcadas para o próximo dia 6 de outubro em mais de 5,5 mil municípios do país. Neste ano, não terão eleições para representantes municipais o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha.

A divulgação dos números de eleitores pelo TSE faz parte da organização e planejamento do processo eleitoral, como a distribuição de urnas eletrônicas e a convocação de mesários por todo o país.

Declaração da presidente do TSE

Em mensagem publicada pelo portal do TSE por conta da divulgação dos dados, a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia ressaltou que o elevado número de eleitoras e de eleitores confirma "o benefício de eleições democráticas livres, certas no tempo, auditáveis em seu processo, transparentes em sua realização, eficientes em seu resultado".

"O quadro do eleitorado brasileiro apresentado nesta data é o retrato do cenário político-eleitoral que a cidadania pátria constrói e que se forma neste prazo legal que antecede as eleições, para que todas as pessoas saibam dos dados e do perfil da cidadania participante do processo de escolha dos representantes das cidadãs e dos cidadãos nos municípios brasileiros", escreveu a ministra.

Cármen Lúcia explica, ainda, que o número do eleitorado brasileiro é resultado da sistematização do cadastramento eleitoral para que as pessoas, "soberanamente, elejam os seus representantes, de forma segura e tranquila, ciente de que o seu voto é livre e jamais deve ser maculado".