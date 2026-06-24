Paraná Pesquisas: Gomes tem 30,7% e Guimarães, 24,3%, na corrida ao Senado no Tocantins

A disputa por uma das duas vagas do Tocantins no Senado é liderada pelo senador Eduardo Gomes (PL), segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 24.

No primeiro cenário estimulado, em que os entrevistados podem citar até dois candidatos, Gomes aparece com 30,7% das intenções de voto. Na sequência, o deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) registra 24,3%.

Ronaldo Dimas (PL) ocupa a terceira posição, com 18,7%, seguido pelo ex-treinador de futebol Vanderlei Luxemburgo (Podemos), que soma 16,6%. O senador Irajá (PSD) aparece logo atrás, com 16,2%.

Completam a lista Carlos Gaguim (União), com 15,1%, Paulo Mourão (PT), com 11,3%, Eli Borges (Republicanos), com 10,7%, e Cinthia Ribeiro (PSDB), que registra 9%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos candidatos somam 8,7%, enquanto 6,4% dos entrevistados não responderam.

Cenário alternativo

No segundo cenário, sem Vanderlei Luxemburgo da disputa, Eduardo Gomes sobe para 31,6%, enquanto Alexandre Guimarães avança para 25,3%. Ronaldo Dimas aparece com 20,4% das intenções de voto.

Irajá aparece com 16,8%, Carlos Gaguim com 15,8%, Paulo Mourão com 12,5%. Eli Borges registra 11,1%, e Cinthia Ribeiro, 9,3%. Os percentuais de votos brancos e nulos somam 8,8%, enquanto os indecisos representam 6,6% dos respondentes.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.340 eleitores tocantinenses entre os dias 20 e 22 de junho. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-07317/2026.