Paraná Pesquisas: Dorinha tem 35,9% e Vicentinho, 33,3%, no 1º turno no Tocantins

A senadora Dorinha Rezende (União) e o deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) estão tecnicamente empatados na disputa pelo governo do estado de Tocantins, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 24.

Em um cenário de primeiro turno, a senadora tem 35,9% das intenções de voto contra 33,3% do deputado.

Na sequência, Laurez Moreira (PSD) aparece com 8,8%. Ataídes de Oliveira (Novo) fecha a lista com 6,9%.

Votos brancos e nulos somam 8%, e 7,2% é o índice de indecisos.

A pesquisa também testou um cenário possível de segundo turno entre os dois pré-candidatos com maior intenção de voto. Nesta simulação, Vicentinho Junior e Dorinha Rezende aparecem tecnicamente empatados.

O tucano aparece com 44,1%, enquanto a professora Dorinha registra 42,5% das intenções de voto. Os votos brancos e nulos somam 8,5%, e os indecisos representam 4,9% dos respondentes.

Rejeição e avaliação do governo

No índice de rejeição aos pré-candidatos, Dorinha lidera com 31%. Laurez Moreira tem a segunda maior rejeição, com 23,1%. Vicentinho aparece com 19,7% e Ataídes, com 16,8%.

O levantamento mediu o nível de satisfação do eleitorado tocantinense com a gestão do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos). Ao todo, a gestão é aprovada por 66,8% dos respondentes. Outros 28,3% desaprovam e 4,9% não responderam.

Na questão qualitativa, 51,2% dos eleitores avaliam a gestão como ótima ou boa, 26,8% como regular e 19,6% como ruim ou péssima.

O republicano ficou afastado do cargo entre setembro e dezembro de 2025, suspeito de liderar um esquema de desvio de verbas públicas destinadas à compra de alimentos durante a pandemia de Covid-19. Quem administrou o Executivo do Tocantins no período foi o vice-governador e pré-candidato Laurez Moreira.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.340 eleitores entre os dias 20 e 22 de junho. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código TO-07317/2026.