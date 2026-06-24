Criptomoedas têm recuperação fraca, mas altcoin antiga chama atenção dos analistas

As criptomoedas operam entre perdas e ganhos nesta quarta-feira, 24, decepcionando quem esperava uma recuperação do sell off do dia anterior.

Mesmo entre os tokens que sobem o desempenho não é o bastante para levar os ativos de volta para os patamares de segunda-feira, antes do choque que abalou ações ligadas a inteligência artificial e ativos digitais como um todo.

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Às 10h14 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, tem leve variação positiva de 0,2%, a US$ 1.653, enquanto o bitcoin tem leve baixa de 0,2%, a US$ 61.954.

Do lado das outras altcoins, as criptomoedas que não são o bitcoin, o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, tem perdas de 1,6%, a US$ 1,08. Já o BNB, token da Binance Smart Chain, opera estável a US$ 572,61; a solana registra leve variação negativa de 0,1%, a US$ 68,70; e a TRX, da blockchain Tron, registra valorização de 0,4%, a US$ 0,33.

A HYPE, da Hyperliquid, cai 3%, a US$ 61,06.

Analistas preveem alta da litecoin

Uma reportagem do site Coindesk aponta que a litecoin, criada em 2011 para ser uma versão “mais leve” do bitcoin, pode subir muito nos próximos meses.

O motivo é que o próximo halving, evento programado em que a recompensa aos mineradores por encontrar um novo bloco de validação do criptoativo cai pela metade, ocorrerá perto do dia 27 de julho de 2027. A partir dessa data, os mineradores de litecoin receberão 3.125 LTC por bloco.

Historicamente, a litecoin costuma fazer fundo e começar a subir entre seis e 12 meses antes do seu halving.

O Coindesk lembra que o LTC caiu para US$ 40 no final de junho de 2022 e depois subiu para US$ 114 em julho de 2023.

Hoje, a litecoin cai 3,2%, a US$ 41,79.

ETFs de criptomoedas

Entre os fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista negociados nas bolsas dos EUA, foi registrada ontem uma saída líquida de capital de US$ 82,4 milhões, no quarto pregão consecutivo de saldo negativo.

O maior alvo dos saques líquidos foi o ETHA, da BlackRock, com US$ 86,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Já os ETFs de bitcoin tiveram uma saída líquida de capital de US$ 113,8 milhões.

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