Elon Musk deixou de ser trilionário — e perdeu mais de US$ 100 bilhões em dias

Elon Musk, CEO da Tesla, do X e da SpaceX, não é mais um trilionário. Segundo a Forbes, no fechamento dos mercados da terça-feira, 23, a fortuna estimada do empresário havia recuado para US$ 972 bilhões, abaixo do patamar superior a US$ 1 trilhão alcançado dias antes.

A perda de valor ocorreu após uma forte correção nas ações da SpaceX, empresa que se tornou o principal ativo do patrimônio de Musk. De acordo com o Bloomberg Billionaires Index, a queda eliminou mais de US$ 100 bilhões de sua riqueza em poucos dias.

Mesmo após a desvalorização, Musk continua sendo, com ampla vantagem, a pessoa mais rica do mundo.

O que tirou Musk do clube dos trilionários

A rápida ascensão de Musk ao status de trilionário foi impulsionada principalmente pela valorização da SpaceX. A companhia espacial passou por uma forte reprecificação recentemente, elevando seu valor de mercado a níveis inéditos e levando a fortuna do empresário acima da marca de US$ 1 trilhão.

O movimento, porém, não durou muito. Investidores passaram a realizar lucros após a disparada das ações, provocando uma correção que reduziu significativamente o valor atribuído à empresa.

Como grande parte da riqueza de Musk está concentrada na SpaceX e na Tesla, oscilações nesses ativos têm impacto imediato sobre sua posição nos rankings globais de patrimônio.

A diferença entre Bloomberg e Forbes

As estimativas de riqueza variam conforme a metodologia utilizada por cada ranking.

A Forbes calculava o patrimônio de Musk em cerca de US$ 972 bilhões após o fechamento dos mercados na terça-feira. Já o Bloomberg Billionaires Index apontava um valor diferente, mas também abaixo do pico registrado após a valorização da SpaceX.

As divergências decorrem principalmente da forma como cada publicação avalia participações em empresas de capital fechado, como a própria SpaceX.

Musk segue isolado no topo

Apesar da queda, a liderança de Musk entre os bilionários permanece confortável.

Sua fortuna continua muito acima da dos demais integrantes dos rankings globais de riqueza, sustentada principalmente pelas participações na SpaceX, Tesla, xAI e X.

A correção também não altera uma tendência maior: a concentração de riqueza em empresas ligadas à inteligência artificial, infraestrutura digital e exploração espacial continua redefinindo os limites do patrimônio privado no mundo.

Por ora, Musk deixou de ser trilionário. Mas segue mais próximo dessa marca histórica do que qualquer outra pessoa no planeta.