O apresentador José Luiz Datena (PSDB) inicia nesta quarta-feira, 17, a primeira agenda pelas ruas de São Paulo como pré-candidato à prefeitura da cidade, ainda sob a desconfiança se realmente estará nas urnas em outubro.

O tucano vai visitar o Mercado Municipal da cidade às 12h. A estratégia do PSDB é demonstrar a força de Datena como uma figura popular entre o eleitorado paulistano. Apresentador do Brasil Urgente, na Rede Bandeirantes, Datena tirou férias e pediu uma licença não remunerada para disputar as eleições em São Paulo.

O início das agendas de pré-campanha de Datena está atrasado na comparação com seus demais concorrentes. O atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e os deputados federais Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) estão em plena pré-campanha desde o começo deste ano.

O influenciador Pablo Marçal (PRTB), um dos nomes que aparece empatado com Datena na terceira posição, também entrou na disputa nos últimos meses e corre para recuperar o tempo perdido.

Nas últimas pesquisas de intenção de voto, Datena aparece na terceira posição com porcentagens que variam entre 10% e 17%, empatado com Marçal e Tabata em alguns cenários. O apresentador terá o desafio de diminuir a sua rejeição, que aparece em um patamar alto nos últimos levantamentos.

Desconfiança

Apesar da garantia de Datena de que “dessa vez vai até o fim”, o entorno do PSDB segue atento para ter alternativas em caso de desistência do apresentador. Uma aliança com Tabata Amaral, ideia aventada na época da filiação de Datena no partido, ainda não é descartada pela campanha da deputada. Nomes como o do presidente municipal da sigla, José Anibal, e de Mario Covas Neto, o Zuzinha, são colocados como potenciais vices de Tabata. Uma ala do partido ainda defende um alinhamento com Nunes, algo negado pelos dirigentes da sigla em São Paulo.

Durante a sabatina do jornal Folha de S. Paulo e Uol, Datena disse que pretende ir até o fim “contanto que ninguém me encha o saco”, e não cravou se será candidato em outubro. O apresentador afirmou que desistiu de concorrer em eleições passadas após ser “sacaneado no meio do caminho” e que existe a perspectiva disso acontecer no seu atual partido, o PSDB. Datena já passou por 11 partidos políticos, mas nunca se candidatou a nenhum cargo público.