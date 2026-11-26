Ainda que o Brasil tenha 31 organizações criminosas com atuação relevante em todo o território nacional, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) são as principais facções do país, cuja influência varia entre os estados, mas está presente em todos. É o que revela o levantamento Cenários do Crime Organizado no Brasil, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na segunda-feira, 23.

Enquanto o grupo paulista mantém hegemonia em São Paulo e no Paraná e prioriza corredores logísticos para o tráfico internacional, a organização carioca avançou sobre territórios da Amazônia e do Nordeste, onde abriu "franquias", estabeleceu alianças com grupos locais e ampliou sua presença no mercado varejista de drogas.

O estudo identificou presença relevante do PCC em 22 unidades da Federação e do CV em 19. Na maior parte dos estados, as duas organizações coexistem e disputam influência com facções regionais. Nos últimos anos também foi percebida a expansão do Terceiro Comando Puro (TCP), que já apresenta atuação relevante em quatro estados.

A análise considera dados coletados em junho de 2025 e avalia a influência territorial, a capacidade operacional, a movimentação de recursos financeiros e o domínio de áreas estratégicas pelas organizações criminosas.

Confira a seguir como operam o crime organizado, sobretudo o PCC e o CV, em cada estado:

Fronteiras, crimes ambientais e grupos locais no Norte

A região amazônica concentra algumas das principais rotas internacionais do narcotráfico. A proximidade com países produtores de cocaína, como Colômbia, Peru e Bolívia, e a extensa rede hidrográfica tornam os estados do Norte estratégicos para a entrada, distribuição e exportação de entorpecentes.

No Acre, o Comando Vermelho é a principal organização criminosa do estado, com presença na maioria dos municípios e controle de grande parte dos pontos de venda de drogas. O PCC e o Bonde dos 13 (B13) também atuam na região, mas com menor influência territorial. Os três grupos disputam o acesso a fornecedores no Peru e na Bolívia. O B13 busca uma aliança com o Terceiro Comando Puro para enfrentar os rivais.

O Amapá é dominado por um clã: a Família Terror do Amapá (FTA) é a principal organização criminosa local e mantém aliança com o PCC. Do outro lado, o Comando Vermelho atua em parceria com a União Criminosa do Amapá (UCA), em um movimento de expansão que já absorveu praticamente toda a facção Amigos Para Sempre (APS). A disputa envolve principalmente o controle de rotas fluviais utilizadas para o transporte e a exportação de drogas.

A atuação das organizações criminosas no Amapá expandiu-se para além das fronteiras urbanas e nacionais, alcançando também as áreas de garimpo ilegal. Investigações recentes incluídas no estudo revelam o envolvimento de facções do estado em zonas de mineração de ouro na Guiana Francesa.

No estado do Amazonas, o CV consolidou sua predominância após o enfraquecimento e a extinção da Família do Norte (FDN), em 2020. Atualmente, possui presença em quase todos os municípios e concentra a maior parte dos integrantes e pontos de venda de drogas. O PCC é a segunda maior organização criminosa do estado, mas perdeu espaço para o grupo carioca e mantém atuação mais restrita, dinâmica parecida com o observado no Pará e em Rondônia.

Além das facções, atuam no Amazonas grupos criminosos conhecidos como “piratas de rios” ou “ratos d’água”, concentrados na região do Médio Solimões, em Coari, Tefé e Uarini, e em outros corredores fluviais importantes, como os rios Japurá e, mais recentemente, Negro.

Roraima é o único estado da região Norte em que a facção paulista mantém predominância. O CV possui presença menor, mas avança no sul do território. O cenário também é marcado pela atuação de grupos venezuelanos, como Tren de Aragua e Tren de Guayana, que disputam espaço em Boa Vista e no sistema prisional. A mineração ilegal de ouro e cassiterita também atrai integrantes de organizações criminosas.

Em Tocantins, PCC e CV disputam o mercado de drogas e a influência territorial, com ligeira vantagem numérica para a facção paulista. O grupo carioca, porém, tem histórico de confrontos mais violentos e ataques armados contra rivais e autoridades. O estado também funciona como corredor logístico para o transporte de drogas em grandes carregamentos, que escoam para os portos nordestinos.

Nordeste entre grupos locais e o escoamento internacional

No Nordeste, a presença das grandes facções se mistura a organizações criminosas locais, algumas delas com forte influência sobre o sistema prisional e o comércio varejista de drogas. O CV avançou sobre diferentes estados nos últimos anos, enquanto o PCC mantém importância sobretudo nas rotas de distribuição e no comércio atacadista.

No estado de Alagoas, PCC e CV disputam o controle dos negócios ilícitos, com presença nas unidades prisionais e em áreas periféricas, com alternância entre a facção dominante. O grupo conhecido como Neutros também atua no estado, de forma independente das duas facções nacionais.

Na Bahia, o Bonde do Maluco (BDM) permanece como a maior organização criminosa do estado. O CV é a segunda força em presença territorial e vem ampliando sua influência desde 2020, especialmente em Salvador. O PCC e o TCP também avançam sobre o varejo de drogas, em parte aproveitando divisões internas do BDM.

A dinâmica baiana é uma das mais fragmentadas, com diferentes grupos locais disputando territórios e estabelecendo alianças com organizações nacionais.

O Ceará é um dos estados nordestinos com a disputa mais acirrada entre CV e PCC, com forte influência de ambas as facções. Enquanto o Comando Vermelho é a principal facção do estado, com predominância em bairros de Fortaleza e em áreas do litoral, o PCC mantém atuação mais concentrada no tráfico atacadista e na logística de distribuição.

Em junho de 2025, a organização local Guardiões do Estado (GDE) ainda tinha presença relevante, assim como a aliança entre PCC e Tudo Neutro (TDN). O relatório registra, porém, que a GDE foi absorvida pelo TCP no segundo semestre de 2025 e que, entre novembro e dezembro daquele ano, a maioria dos integrantes do TCP migrou para o CV. Com isso, a presença territorial do TCP ficou restrita a poucos municípios do interior.

No Maranhão, o Bonde dos 40 (B40) é a principal organização criminosa do estado, com forte presença no sistema prisional e no comércio varejista de drogas. PCC e CV também disputam influência, mas não conseguiram superar a predominância do grupo local. O Maranhão funciona ainda como corredor logístico entre a Amazônia e o Nordeste, com destaque para a utilização do Porto de Itaqui para exportação de drogas.

Na Paraíba, a Nova Okaida (NKD), dissidência de uma antiga organização local, é a principal facção do estado, com aproximadamente 70% dos presos faccionados vinculados ao grupo. O CV aparece como a segunda maior organização e apresenta crescimento territorial, enquanto o PCC mantém presença mais restrita, concentrada em municípios do interior e em áreas estratégicas para o escoamento de drogas.

Já no estado de Pernambuco, o cenário é marcado por uma grande quantidade de grupos criminosos locais, que negociam o fornecimento de drogas e armas com organizações nacionais. O Comando do Litoral Sul (CLS), que mantém proximidade com o CV, ganhou força e se tornou um dos principais atores do estado.

O PCC também possui influência, sobretudo em municípios do interior, e se aproxima de grupos locais reunidos no Bonde da União (BDU). A tendência apontada pelo estudo é de concentração das organizações em menos polos, ainda que mantenham suas denominações regionais.

No Piauí, PCC e CV protagonizam as disputas com organizações regionais, como o Bonde dos 40 e os Guardiões do Estado. O PCC tem maior presença no sistema prisional, na capital e em áreas estratégicas para a logística do tráfico.

O CV apresenta movimento de expansão, principalmente em regiões de maior conflito e no litoral. A ausência de uma facção hegemônica mantém o cenário marcado por alianças instáveis e disputas territoriais violentas.

O Sindicato do Crime (SDC) é a principal organização criminosa do Rio Grande do Norte, com predominância no varejo de drogas e no sistema prisional. O PCC mantém presença mais restrita ao Alto Oeste Potiguar, enquanto o CV tenta ampliar sua influência após romper, em fevereiro de 2025, a antiga aliança com o SDC. De acordo com o relatório, o grupo carioca tem buscado incorporar dissidentes da facção local.

Sergipe é o único estado em que o estudo não identificou nenhuma organização criminosa com atuação territorial relevante. Existem pequenos grupos envolvidos no tráfico de drogas, mas sem estrutura ou domínio territorial suficiente para atender aos critérios da pesquisa. PCC, CV e Bonde do Maluco também mantêm negócios na região, principalmente no fornecimento atacadista de drogas e armas por meio de contatos com criminosos locais.

Centro-Oeste na disputa entre PCC e CV

A localização geográfica e a proximidade com países produtores de drogas fazem do Centro-Oeste uma região importante para a logística do narcotráfico. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, especialmente, funcionam como portas de entrada de entorpecentes e armas no Brasil.

No Mato Grosso, O Comando Vermelho é a principal facção, com predominância territorial e maior capacidade operacional e financeira. O PCC também possui presença relevante e disputa territórios, especialmente em municípios do interior, como Cáceres. O valor do estado para o crime está na proximidade com a Bolívia e as rotas utilizadas para a entrada de cocaína.

Por outro lado, o Mato Grosso do Sul é dominado pelo PCC, com presença na maioria das regiões, na capital e no sistema prisional. O CV aparece em segundo lugar, com atuação principalmente em áreas de fronteira e na região norte. O estado também é marcado pela presença de clãs e grupos familiares que atuam nas rotas transfronteiriças, fornecendo drogas e armas para diferentes organizações, inclusive rivais.

No Distrito Federal, o cenário é liderado pelo Comboio do Cão (CDC), organização local com maior número de integrantes e presença territorial. PCC e CV também possuem membros e pontos de venda de drogas, mas, segundo o levantamento, enfrentam dificuldades para ampliar sua influência na capital devido às operações policiais. O CV apresenta atuação mais relevante no Entorno do Distrito Federal, em municípios de Goiás.

Em Goiás, estado que abraça a capital federal, PCC, CV e Amigos do Estado (ADE) são as três principais organizações criminosas, com níveis de influência relativamente equilibrados. O CV se destaca no varejo de drogas, enquanto PCC e ADE mantêm relações de associação em atividades do tráfico. A distribuição territorial acompanha as rotas logísticas: o CV tem predominância no oeste, o PCC no sul e sudeste e a ADE no norte do estado.

Sudeste: o berço das maiores facções

O Sudeste concentra as sedes históricas das duas maiores organizações criminosas do país e apresenta diferentes dinâmicas de expansão. Enquanto o PCC mantém hegemonia em São Paulo, o Rio de Janeiro reúne disputas entre facções e milícias. Minas Gerais e Espírito Santo funcionam como áreas de expansão e conexão entre os grupos do crime organizado.

O Rio de Janeiro é um dos principais polos nacionais do crime organizado e reúne duas das maiores facções do país, CV e TCP, além de grupos milicianos. As organizações disputam o controle armado de comunidades, pontos de venda de drogas e mercados de serviços essenciais, como gás, água, energia elétrica e internet.

As milícias também mantêm influência em áreas da capital e da região metropolitana. O Rio funciona ainda como centro de articulação de lideranças criminosas de outros estados, especialmente do Norte e do Nordeste.

Na contramão do quebra-cabeça carioca, em São Paulo o PCC é hegemônico e a única organização criminosa com atuação territorial relevante no estado. A facção concentra sua estrutura no tráfico internacional de drogas, utilizando a infraestrutura logística paulista, especialmente o Porto de Santos e os aeroportos de Guarulhos e Viracopos, para distribuir e exportar entorpecentes.

O CV possui células pontuais próximas à divisa com o Rio de Janeiro, mas não alcançou os critérios de relevância territorial do estudo. A organização paulista também avança sobre mercados legais, como combustíveis, transporte, energia e mercado imobiliário, em atividades relacionadas à diversificação dos negócios e à lavagem de dinheiro.

No Espírito Santo, estado que não possui predomínio nem de PCC nem de CV, o cenário é marcado pela disputa entre o Primeiro Comando de Vitória (PCV), que se tornou um braço local do Comando Vermelho, e o Terceiro Comando Puro. O PCV mantém maior influência territorial, enquanto o TCP vem ampliando sua presença na região metropolitana de Vitória.

O estado também é uma plataforma de exportação de cocaína, atraindo redes internacionais e integrantes do PCC, da máfia italiana 'Ndrangheta e de grupos balcânicos.

Em Minas Gerais, o PCC é a principal organização criminosa, com presença relevante no Triângulo Mineiro e em áreas estratégicas para a logística do tráfico. O CV e o TCP também ampliaram sua influência, principalmente na Zona da Mata e no Nordeste mineiro, onde disputam territórios e se aproximam de grupos locais.

Além disso, nesta unidade federativa, a expansão das facções de São Paulo e do Rio de Janeiro tem provocado a incorporação de pequenas organizações regionais.

Sul entre o PCC e o "bairrismo" do crime

A região Sul apresenta uma dinâmica diferente daquela observada no Norte e no Nordeste. Enquanto o PCC mantém hegemonia no Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm organizações locais consolidadas.

No Paraná, estado que cobre toda a fronteira sul de São Paulo, o PCC é a principal organização criminosa e mantém predominância na maior parte do estado. A posição geográfica, com extensa fronteira com o Paraguai, faz do território paranaense uma das principais portas de entrada de drogas e armas no Brasil.

No litoral, especialmente na região de Paranaguá, a hegemonia da facção é contestada por uma aliança entre grupos locais, o CV e o Primeiro Grupo Catarinense (PGC).

Já o Rio Grande do Sul não apresenta presença territorial relevante do PCC ou do CV. O cenário é dominado por cinco organizações regionais: Os Manos, Bala na Cara, Os Abertos, Os Taura e Família do Sul.

Os Manos mantêm aliança com o PCC, enquanto o Bala na Cara tem vínculos com o CV. Diferentemente de outros estados, os grupos gaúchos preservam maior autonomia e estabelecem parcerias comerciais com facções nacionais, sem necessariamente se incorporar a elas.

Por fim, em Santa Catarina o Primeiro Grupo Catarinense (PGC) é a principal organização criminosa e mantém predominância no varejo de drogas e no sistema prisional. O PCC tem presença territorial limitada, mas vem avançando na região Oeste.

O CV também possui integrantes no estado, mas mantém uma aliança histórica com o PGC, sem disputar diretamente o controle territorial com a organização catarinense. Grupos gaúchos também tentam ampliar sua influência no Oeste e no litoral sul.