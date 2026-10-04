TRE-MG vai apurar uso de celular por Zema na cabine: 'Isso é irregular'

RESUMO ＋ A Justiça Eleitoral apurará o uso de celular pelo candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, na cabine de votação neste domingo, 4, em Araxá, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). A lei proíbe o aparelho na cabine, e eventual responsabilização depende de denúncia do Ministério Público.

A Justiça Eleitoral vai apurar o uso de celular pelo candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) na cabine de votação, afirmou neste domingo, 4, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga. Zema votou com o aparelho na mão em Araxá.

"Isso é irregular e caracteriza crime. Isso pode inclusive gerar pena de detenção", disse Braga, em entrevista coletiva em Belo Horizonte.

O presidente do tribunal afirmou que as regras não permitem o celular na cabine, mas ressalvou que é preciso apurar o caso específico e verificar seus contornos antes de uma decisão final.

Uma eventual responsabilização depende de denúncia formal do Ministério Público, segundo Braga. A fala ocorreu durante a apresentação de um balanço parcial das eleições no estado.

Mais cedo, em nota que não citava o candidato, o TRE-MG havia informado que casos do tipo seriam apurados e que todos os mesários foram instruídos sobre a proibição. A violação do sigilo do voto é crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, com pena de até dois anos de detenção.

O que aconteceu em Araxá

Zema votou por volta das 9h na Escola Estadual Delfim Moreira, no centro de Araxá, sua cidade natal. Imagens da votação mostram o ex-governador de Minas Gerais olhando para o celular diante da urna.

A equipe da Justiça Eleitoral que estava na seção não impediu o candidato de votar com o aparelho.

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) votou na manhã deste domingo (4), em Araxá, no interior de Minas Gerais. Ele chegou à Escola Estadual Delfim Moreira por volta das 9h para participar do primeiro turno das eleições de 2026. Durante a votação, Zema foi flagrado entrando na cabine com o celular nas mãos. O uso — e até mesmo o porte — de aparelhos celulares na cabine é proibido pela Justiça Eleitoral para preservar o sigilo do voto. Segundo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o aparelho deve ser desligado e deixado em local indicado pela mesa receptora antes de o eleitor entrar na cabine. Após votar, Zema afirmou que não foi alertado pelos mesários sobre a necessidade de deixar o aparelho fora da cabine e disse que não fotografou ou fez qualquer registro durante o voto. Os eleitores escolhem neste primeiro turno quem serão o presidente da República, dois senadores, governador, deputado federal e deputado estadual. A votação acontece das 8h às 17h, no horário de Brasília.⁣ ⁣ Para mais conteúdos como esse, siga a #EXAME.⁣⁣⁣⁣⁣⁣ ⁣ 🖊️ Clarissa Palácio⁣ 📷 Dione Alves/EXAME — exame (@exame) October 4, 2026

O que disse Zema

Em entrevista após o voto, o candidato afirmou que anda com o celular o dia todo e que ninguém o lembrou da regra. Disse que não fotografou nada e que a colinha com os números estava em papel.

"Se eu tivesse sido alertado, eu entregava na hora", disse Zema a jornalistas.

O que diz a regra

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) proíbe, no artigo 91-A, portar celular, máquina fotográfica e filmadora na cabine de votação. O aparelho deve ser desligado e deixado com a mesa receptora, mesmo que o eleitor não pretenda usá-lo.

Depois de votar, Zema seguiu para Belo Horizonte, onde está previsto que acompanhe a apuração do primeiro turno.