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TRE-MG vai apurar uso de celular por Zema na cabine: 'Isso é irregular'

Candidato do Novo à Presidência votou em Araxá com o aparelho na mão; violação do sigilo do voto tem pena de até dois anos de detenção

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11h36.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 11h45.

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RESUMO ＋

A Justiça Eleitoral apurará o uso de celular pelo candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, na cabine de votação neste domingo, 4, em Araxá, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). A lei proíbe o aparelho na cabine, e eventual responsabilização depende de denúncia do Ministério Público.

A Justiça Eleitoral vai apurar o uso de celular pelo candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) na cabine de votação, afirmou neste domingo, 4, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Carlos Henrique Perpétuo Braga. Zema votou com o aparelho na mão em Araxá.

"Isso é irregular e caracteriza crime. Isso pode inclusive gerar pena de detenção", disse Braga, em entrevista coletiva em Belo Horizonte.

O presidente do tribunal afirmou que as regras não permitem o celular na cabine, mas ressalvou que é preciso apurar o caso específico e verificar seus contornos antes de uma decisão final.

Uma eventual responsabilização depende de denúncia formal do Ministério Público, segundo Braga. A fala ocorreu durante a apresentação de um balanço parcial das eleições no estado.

Mais cedo, em nota que não citava o candidato, o TRE-MG havia informado que casos do tipo seriam apurados e que todos os mesários foram instruídos sobre a proibição. A violação do sigilo do voto é crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, com pena de até dois anos de detenção.

O que aconteceu em Araxá

Zema votou por volta das 9h na Escola Estadual Delfim Moreira, no centro de Araxá, sua cidade natal. Imagens da votação mostram o ex-governador de Minas Gerais olhando para o celular diante da urna.

A equipe da Justiça Eleitoral que estava na seção não impediu o candidato de votar com o aparelho.

O que disse Zema

Em entrevista após o voto, o candidato afirmou que anda com o celular o dia todo e que ninguém o lembrou da regra. Disse que não fotografou nada e que a colinha com os números estava em papel.

"Se eu tivesse sido alertado, eu entregava na hora", disse Zema a jornalistas.

O que diz a regra

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) proíbe, no artigo 91-A, portar celular, máquina fotográfica e filmadora na cabine de votação. O aparelho deve ser desligado e deixado com a mesa receptora, mesmo que o eleitor não pretenda usá-lo.

Depois de votar, Zema seguiu para Belo Horizonte, onde está previsto que acompanhe a apuração do primeiro turno.

'Perguntas frequentes'

O que aconteceu com Romeu Zema na cabine de votação? ＋

Romeu Zema votou com o celular na mão por volta das 9h deste domingo, 4, na Escola Estadual Delfim Moreira, em Araxá. Imagens mostram o candidato diante da urna com o aparelho, e a Justiça Eleitoral informou que apurará o caso.

É permitido entrar com celular na cabine de votação? ＋

Não, as regras proíbem o celular na cabine de votação. O artigo 91-A da Lei das Eleições também veda máquinas fotográficas e filmadoras nesse espaço.

Qual pode ser a pena pelo uso de celular na cabine de votação? ＋

Carlos Henrique Perpétuo Braga, presidente do TRE-MG, afirmou que a conduta é irregular, caracteriza crime e pode gerar detenção, mas ressaltou que o caso ainda precisa ser apurado. A violação do sigilo do voto pode resultar em até dois anos de detenção, conforme o artigo 312 do Código Eleitoral.

O que Romeu Zema disse sobre o celular na cabine? ＋

Romeu Zema afirmou que anda com o celular o dia todo e que ninguém o lembrou da proibição. O candidato disse que não fotografou nada, que levou uma colinha de papel e que teria entregado o aparelho se tivesse sido alertado.

Romeu Zema será responsabilizado pelo episódio? ＋

Uma eventual responsabilização depende da apuração das circunstâncias e de denúncia formal do Ministério Público, segundo Carlos Henrique Perpétuo Braga. O presidente do TRE-MG afirmou que é necessário verificar os contornos específicos do caso antes de uma decisão final.

Onde o celular deve ficar durante a votação? ＋

O celular deve ser desligado e deixado com a mesa receptora antes da entrada na cabine de votação. A regra vale mesmo quando o eleitor não pretende usar o aparelho.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Romeu Zema

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