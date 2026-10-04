Óculos inteligentes são proibidos na cabine de votação? Veja a regra

RESUMO ＋ Óculos inteligentes capazes de registrar imagens, sons ou transmitir dados não podem ser levados à cabine de votação nas eleições de 2026. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o eleitor pode chegar à seção com o dispositivo, mas deverá retirá-lo, desligá-lo e deixá-lo no local indicado pela mesa receptora antes de votar. A restrição busca preservar o sigilo do voto e também alcança outros equipamentos eletrônicos capazes de registrar ou transmitir informações.

Óculos inteligentes não podem entrar na cabine de votação nas eleições de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proíbe na cabine qualquer instrumento capaz de comprometer o sigilo do voto, mesmo desligado, o que inclui dispositivos vestíveis com câmera.

O eleitor pode chegar à seção eleitoral com o acessório, mas deve retirá-lo antes de votar. Os dispositivos eletrônicos precisam ser desligados e deixados em local indicado pela mesa receptora, segundo o TSE.

A regra vale para o primeiro turno, neste domingo, 4, e para um eventual segundo turno, em 25 de outubro.

O que diz a lei

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) proíbe, no artigo 91-A, portar celular, máquina fotográfica e filmadora na cabine. Para 2026, o TSE estendeu a vedação a equipamentos de radiocomunicação e a qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

Óculos inteligentes podem gravar o que o usuário vê e transmitir imagens em tempo real, o que permitiria registrar a escolha feita na urna.

Violar o sigilo do voto é crime previsto no artigo 312 do Código Eleitoral, com pena de até dois anos de detenção.

Caso de 2024 motivou a regra

O tema ganhou atenção depois das eleições municipais de 2024. Em Ourilândia do Norte, no Pará, um vereador foi preso no dia da votação sob suspeita de compra de votos.

Segundo as investigações, eleitores teriam recebido óculos com câmeras embutidas para registrar o voto como comprovação.

Relógios e pulseiras também entram na restrição

No Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) publicou em 16 de setembro a Resolução 8.150/2026, que lista os itens vetados na cabine: celular, câmera, relógio e óculos inteligentes, pulseira conectada, fone de ouvido, câmera corporal e microcâmera.

O critério da norma é a capacidade de registrar imagem, som ou transmitir dados. Recursos de acessibilidade e tecnologias assistivas usados por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida continuam permitidos.

Para consultar os números dos candidatos diante da urna, a alternativa autorizada pela Justiça Eleitoral é a colinha em papel.