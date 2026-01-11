Brasil

Tornado em São José dos Pinhais alcançou 180 km/h

Fenômeno foi classificado como F2 na Escala Fujita. Duas famílias ficaram desalojadas

Fenômeno meteorológico: tornado em São José dos Pinhais é classificado como F2 (Reprodução/Redes sociais)

Redação Exame

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 17h34.

O tornado que atingiu São José dos Pinhais (PR) foi classificado como F2 na Escala Fujita, usada no Brasil para medir a gravidade dos tornados com base nos danos provocados, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A escala vai de F0 a F5, sendo que quanto maior for a destruição, maior a categoria do fenômeno.

O órgão informou que os ventos chegaram a 180 km/h e o tornado percorreu cerca de 1 km, sem tocar o solo o tempo todo.

Leonardo Furlan, meteorologista, explicou ao G1 Paraná que o tornado foi “relativamente estreito, pequeno em extensão horizontal, mas que provocou danos significativos na região. Em alguns momentos a nuvem funil tocava o solo, em outros subia, então os danos foram pontuais”.

A célula de tempestade mais severa se formou sobre Almirante Tamandaré e Colombo, passou por Curitiba com ventos fortes e granizo, e chegou a São José dos Pinhais. Depois, seguiu até o Litoral paranaense, provocando tempestades em Guaratuba e Matinhos.

"No sábado, 10, o tempo estava bastante instável no Paraná, com muita oferta de calor e umidade, e impactado por um sistema de baixa pressão que se formou entre o Uruguai e Rio Grande do Sul, mas que se deslocou para o oceano. A mudança dos ventos em altitude também favoreceu a ocorrência de pancadas de chuva e tempestades em toda a faixa Leste do Paraná", explica o Simepar.

Estragos e atendimento

O tornado atingiu principalmente o bairro Guatupê, afetando 350 residências e cerca de 1,2 mil pessoas, segundo a Defesa Civil. Duas pessoas ficaram levemente feridas e duas famílias ficaram desalojadas. Foram registradas quedas de árvores, danos à rede elétrica, desabamento de muros e queda de telhados e pilares de empresas.

Para atender os moradores, bombeiros e Defesa Civil distribuíram 92 lonas. A Prefeitura informou que realiza vistoria técnica e mantém equipes de prontidão para minimizar impactos. Em nota, disse:

“A Prefeitura de São José dos Pinhais permanece com monitoramento contínuo e equipes de prontidão, e seguirá acompanhando a situação, adotando todas as medidas necessárias para minimizar os impactos e prestar o suporte adequado à população.”

Entenda a classificação

O Simepar utiliza a Escala Fujita tradicional (F), que classifica tornados de acordo com os danos provocados e a velocidade estimada do vento:

  • F0: 65 a 116 km/h – danos leves
  • F1: 116 a 180 km/h – danos moderados
  • F2: 180 a 253 km/h – danos consideráveis
  • F3: 253 a 332 km/h – danos severos
  • F4: 332 a 418 km/h – danos devastadores
  • F5: 418 a 511 km/h – destruição extrema

Condições meteorológicas

Moradores registraram imagens da nuvem em formato de funil e de galhos sendo arrastados pelo vento. A chuva intensa derrubou pelo menos 57 árvores em Curitiba, onde os ventos chegaram a 70 km/h.

A previsão segue apontando temporais com chuva, raios e ventos fortes em grande parte do estado.

Contatos de emergência

  • Defesa Civil: 199
  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Copel (energia): 0800 51 00 116

Também é possível receber alertas da Defesa Civil pelo celular enviando o CEP da região por SMS para 40199.

