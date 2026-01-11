Brasil

Tornado em Curitiba destelha casas e forma funil de vento; veja vídeos

Fenômeno foi confirmado pelo Simepar; ventos fortes e chuva causaram quedas de árvores e destelhamentos neste sábado, 10

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10h05.

Um tornado atingiu o município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, neste sábado, 10, segundo confirmou o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

O fenômeno meteorológico severo foi registrado por moradores e mostrou a formação de uma nuvem em formato de funil, associada a ventos intensos e ao deslocamento de detritos.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram galhos sendo arrancados, objetos sendo lançados no ar e um movimento rotacional característico de tornados, o que gerou apreensão entre moradores da região.

Danos do tornado em Curitiba e alerta laranja para o Paraná

Além do tornado em Curitiba, a região foi atingida por chuvas fortes e rajadas de vento.

Na capital paranaense, a Defesa Civil registrou a queda de pelo menos 57 árvores, enquanto em São José dos Pinhais houve casas destelhadas. Segundo o órgão municipal, os ventos chegaram a 70 km/h em alguns pontos da capital paranaense.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o Paraná sob alerta laranja para tempestades, com previsão de temporais entre a manhã deste sábado e a manhã de domingo, 11.

O aviso indica risco de chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas, condições que favorecem a formação de fenômenos severos.

Em nota, o Simepar informou que a classificação oficial do tornado depende de vistorias técnicas em campo, além da análise de dados de radares meteorológicos, imagens, vídeos e informações reunidas pela Defesa Civil do Paraná. Os trabalhos devem ocorrer ao longo do fim de semana.

A confirmação da intensidade segue protocolos internacionais, como a escala Fujita, que classifica tornados de F0 a F5, de acordo com o nível de destruição e a estimativa de velocidade dos ventos.

A Defesa Civil recomenda que a população evite áreas abertas durante tempestades, busque abrigo seguro e acompanhe os alertas meteorológicos oficiais, especialmente enquanto o estado permanece sob risco elevado para eventos climáticos extremos.

