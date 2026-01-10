Ciclone extratropical deixa Sul do Brasil em alerta neste fim de semana

Um ciclone extratropical mantém o tempo instável no Sul do Brasil neste sábado, 10, e ao longo do fim de semana. Há previsão de temporais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja de perigo para os dois estados.

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 100 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

O alerta aponta risco de alagamentos, queda de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos em plantações.

Situação no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o ciclone se formou a partir do aprofundamento de uma área de baixa pressão no Uruguai e favorece a ocorrência de temporais isolados em quase todo o estado neste sábado, 10, com exceção do Extremo Oeste.

A previsão indica chuva localmente intensa e rajadas de vento fortes, com acumulados entre 15 e 60 milímetros por dia, podendo chegar pontualmente a 90 milímetros.

No domingo, 11, a tendência é de diminuição das instabilidades.

Os temporais devem ocorrer de forma isolada no norte e nordeste do estado, enquanto nas demais regiões a previsão é de chuva fraca a moderada, com tempo mais estável no Oeste.

Situação em Santa Catarina

Em Santa Catarina, o tempo permanece instável em todas as regiões neste sábado, 10, devido à atuação do ciclone extratropical.

Há previsão de chuva a qualquer hora do dia e condições para temporais com raios, rajadas de vento, granizo e chuva intensa, principalmente a partir da tarde e durante a noite, com maior impacto nas áreas litorâneas.

A Defesa Civil catarinense alerta para risco alto de ocorrências associadas a alagamentos, enxurradas, queda de árvores, destelhamentos e danos na rede elétrica. Há também avisos pontuais para municípios da Grande Florianópolis e do Litoral Sul, com atenção para temporais nas próximas horas.