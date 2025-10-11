Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Alerta laranja: Inmet alerta para risco de tempestades em vários estados do Brasil; veja quais

O acumulado pode chegar a 200 mm em pontos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas (Getty Images). (Getty Images)

Em caso de rajadas de vento, o Inmet orienta a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas (Getty Images). (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 11h15.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para mais de 100 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e outras regiões do país entre domingo, 12, e segunda-feira, 13.

O aviso prevê precipitação entre 20 e 50 milímetros por dia e rajadas de vento de 40 a 60 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

O Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a postes ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante temporais.

Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193). Além disso, existem outros alertas para riscos de chuvas em regiões de todo país. Confira.

Alerta laranja de chuvas intensas:

  • São Paulo
  • Rio de Janeiro
  • Santa Catarina
  • Paraná
  • Rio Grande do Sul
  • Mato Grosso do Sul

Alerta amarelo de chuvas intensas: 

  • Amazonas
  • Espírito Santo
  • Goiás
  • Maranhão
  • Mato Grosso
  • Minas Gerais
  • Pará
  • Paraná
  • Rio de Janeiro
  • Roraima
  • Rondônia
  • Tocantins

Alerta amarelo de acumulado de chuva: 

  • Paraná
  • Santa Catarina
  • São Paulo
Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempo

Mais de Brasil

Vai a Aparecida de carro? Saiba se você vai precisar pagar a nova taxa de turismo

Lewandowski defende proteção aos 'bons comerciantes' em novo protocolo contra bebidas adulteradas

Alerta severo da Defesa Civil é acionado em São Paulo nesta sexta-feira, 10

Fim de semana ameaçado? Instabilidade leva chuva forte ao Sudeste e Norte do Brasil; veja previsão

Mais na Exame

Mundo

Palestinos retornam à devastada Cidade de Gaza

Negócios

Ele largou quatro faculdades. Hoje faz R$ 111 milhões com IA e mora na praia

Casual

6 marcas de caneta tinteiro para quem quer começar a coleção

Future of Money

As criptomoedas vão subir em outubro? Confira argumentos que devem manter o impulso do setor