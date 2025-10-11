Alerta laranja: Inmet alerta para risco de tempestades em vários estados do Brasil; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas laranja e amarelo para mais de 100 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e outras regiões do país entre domingo, 12, e segunda-feira, 13.

O aviso prevê precipitação entre 20 e 50 milímetros por dia e rajadas de vento de 40 a 60 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e descargas elétricas.

O Inmet orienta a população a evitar abrigo sob árvores e não estacionar veículos próximos a postes ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas. Também é recomendado desligar aparelhos eletrônicos da tomada durante temporais.

Em caso de emergência, os contatos são Defesa Civil (199) e Corpo de Bombeiros (193). Além disso, existem outros alertas para riscos de chuvas em regiões de todo país. Confira.

Alerta laranja de chuvas intensas:

São Paulo

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Paraná

Rio Grande do Sul

Mato Grosso do Sul

Alerta amarelo de chuvas intensas:

Amazonas

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Minas Gerais

Pará

Paraná

Rio de Janeiro

Roraima

Rondônia

Tocantins

Alerta amarelo de acumulado de chuva: