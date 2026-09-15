AO VIVO: Julgamento de Alexandre de Moraes no STF

César H. S. Rezende Repórter de agro e macroeconomia 16:09 • 15 SET 2026

Dino diz que falta de rito pode levar STF a uma “crise por semana”

O ministro Flávio Dino afirmou que a falta de definição de um rito para casos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode levar a uma sequência de crises dentro da Corte.

Segundo Dino, o julgamento não deve se restringir ao ministro Alexandre de Moraes, já que outros integrantes do tribunal também podem ser alvo de análises semelhantes. Para ele, a ausência de um procedimento claro para esses casos compromete a segurança institucional do STF.

“Não é só o Moraes que está em igual situação. André e outros tantos também estão. E aí, como vai ser? Vamos escolher um rito para cada um? Como vamos poder escolher um rito caso a caso para vários casos que já surgiram e surgirão?”, afirmou.

O ministro disse ainda que, sem uma definição prévia, o tribunal pode enfrentar sucessivas crises.

“Como membro deste tribunal, acho que isso conduzirá para um caminho irreparável. Porque vai ser uma crise por semana. Teremos que deliberar sobre todos os outros e, a cada um que vier, vamos escolher um rito?”, declarou Dino.