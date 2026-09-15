AO VIVO: Julgamento de Alexandre de Moraes no STF

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16:42 •
15 SET 2026
Moraes aponta “problema de procedimento” e pede julgamento conjunto de processos
O ministro Alexandre de Moraes pediu a palavra durante a sessão e afirmou que houve um problema de procedimento no início da análise do caso. Ele reiterou o pedido para que os processos envolvendo os ministros sejam julgados em conjunto.
“Nós já tivemos um problema de procedimento inicial. [...] Por isso, o meu requerimento, que vou reiterar, para que fossem julgados juntos”, afirmou Moraes.
16:42 •
15 SET 2026
Placar da votação da análise conjunta
O placar está em 3 a 1 pela análise conjunta dos casos que envolvem Alexandre de Moraes e André Mendonça. Segundo Cristiano Zanin, o STF não deve avaliar a situação de Moraes antes de examinar possíveis “vícios” na condução da investigação por Mendonça.
16:33 •
15 SET 2026
Zanin defende julgamento conjunto de Moraes e Mendonça
O ministro Cristiano Zanin abriu sua fala no julgamento acompanhando Flávio Dino e votando para juntar os processos. O placar ficou em 2 a 1.
O magistrado defendeu que os casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça sejam julgados conjuntamente no dia 23 de setembro.
"Não é possível deliberarmos sobre algo que está, digamos assim, ainda sujeito a verificação se esses atos foram praticados de forma legítima", afirma Zanin. O ministrou apontou que a lógica dos atos processuais foi invertida.
16:28 •
15 SET 2026
Placar da votação da análise conjunta
O placar da questão de ordem está em 2 a 1, após votos dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino.
16:25 •
15 SET 2026
Flávio Dino diverge de Fachin e vota para unir julgamentos de Moraes e Mendonça
O ministro Flávio Dino votou pelo acolhimento da questão de ordem e pela reunião dos processos envolvendo os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça em um único julgamento.
16:22 •
15 SET 2026
Dino cobra limites ao poder do presidente do STF
O ministro Flávio Dino afirmou que os poderes do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) devem ser exercidos dentro de regras e procedimentos definidos, e não a partir de interpretações individuais.
“O presidente tem poderes, tem, claro, mas é preciso que esses poderes sejam exercidos de modo procedimental, e não ao bel-prazer da interpretação individual”, afirmou Dino.
O ministro disse ainda que não deseja concentrar esse tipo de prerrogativa e defendeu que nenhum integrante da Corte tenha poderes sem limites claros.
“Eu realmente não quero esse poder para mim e também acho que ninguém do Supremo deve ter”, declarou.
16:09 •
15 SET 2026
Dino diz que falta de rito pode levar STF a uma “crise por semana”
O ministro Flávio Dino afirmou que a falta de definição de um rito para casos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) pode levar a uma sequência de crises dentro da Corte.
Segundo Dino, o julgamento não deve se restringir ao ministro Alexandre de Moraes, já que outros integrantes do tribunal também podem ser alvo de análises semelhantes. Para ele, a ausência de um procedimento claro para esses casos compromete a segurança institucional do STF.
“Não é só o Moraes que está em igual situação. André e outros tantos também estão. E aí, como vai ser? Vamos escolher um rito para cada um? Como vamos poder escolher um rito caso a caso para vários casos que já surgiram e surgirão?”, afirmou.
O ministro disse ainda que, sem uma definição prévia, o tribunal pode enfrentar sucessivas crises.
“Como membro deste tribunal, acho que isso conduzirá para um caminho irreparável. Porque vai ser uma crise por semana. Teremos que deliberar sobre todos os outros e, a cada um que vier, vamos escolher um rito?”, declarou Dino.
16:03 •
15 SET 2026
Fux interrompe Dino e ministros divergem sobre rito de apuração no STF
O ministro Luiz Fux interrompeu a fala de Flávio Dino e afirmou que o caso em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não envolve um inquérito, mas uma apuração preliminar.
“Não estamos aqui com inquérito, nós temos uma apuração. O objetivo de hoje é deliberar”, disse Fux.
Dino discordou da manifestação e afirmou que, caso a interpretação de Fux estivesse correta, seria necessário revisar os atos já realizados no processo.
“Se fosse verdade, com todo respeito à afirmação de Vossa Excelência, nós vamos ter que anular tudo o que aconteceu até aqui, porque houve coleta e análise de provas”, afirmou o ministro.
15:57 •
15 SET 2026
'Não há clareza quanto ao rito', afirma Dino sobre Fachin
O ministro Flávio Dino questionou a falta de definição sobre o rito adotado no julgamento e afirmou que não há clareza sobre quando os demais citados no caso serão analisados.
“Então, por que um vai abrir processo hoje, outro na próxima semana e os outros, sabe-se Deus quando? Não tem data. Qual é o problema? O que acontecerá se não há rito? Não há clareza quanto ao rito”, afirmou Dino.
15:51 •
15 SET 2026
'Essa toga pertence ao povo brasileiro, não nos pertence', diz Flávio Dino
Dino também afirmou que existe uma “ideia falsa” de que o Supremo Tribunal Federal deve se submeter a pressões externas. Segundo o ministro, a toga dos magistrados representa a sociedade brasileira, e não interesses individuais.
“Essa toga pertence ao povo brasileiro, não nos pertence”, declarou.
O ministro disse ainda que o Supremo é uma instituição de um país soberano e que eventuais pressões contra a Corte deveriam provocar reação não apenas dos ministros, mas também da sociedade.
“Esse é um tribunal supremo de uma nação soberana. Isso deve constituir alvo da indignação não só do tribunal, mas de todos os brasileiros”, afirmou Dino.