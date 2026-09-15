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Nunes Marques se declara impedido para analisar pedido de investigação contra Moraes

Ministro citou o fato de ser presidente do TSE como motivo do impedimento para votar na ação

Ministro Nunes Marques (Gustavo Moreno-SCO-STF/Getty Images)

Ministro Nunes Marques (Gustavo Moreno-SCO-STF/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11h32.

Última atualização em 15 de setembro de 2026 às 11h48.

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O ministro do Supremo Tribunal Federal, Kassio Nunes Marques, declarou-se impedido de julgar a petição que poderá abrir uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes relacionada às mensagens trocadas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Ele argumentou que, como o julgamento pode ter impacto eleitoral, não se sente confortável em participar da análise da ação. Nunes Marques é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Na condição de presidente do TSE, eu não me sinto confortável para participar desse julgamento e afirmo meu impedimento", afirmou.

Reportagens divulgadas nesta manhã mostraram que conversas extraídas do celular do ex-controlador do banco Master, Daniel Vorcaro, relacionaram o advogado Kevin Marques ao valor de R$ 500 mil.

Nunes Marques afirmou que o seu filho nunca prestou serviço ao banco.

"Em relação a mensagens que circulam desde ontem, nunca julguei nenhum processo relacionado ao Master. Meu filho nunca prestou nenhum serviço ao banco e nunca foi remunerado pelo banco", afirmou.

Ele disse ainda que isso é "um fato", pois o sigilo bancário já foi quebrado.

"É bom que registre que, em relação ao caso, eu nunca troquei nenhuma mensagem com Daniel Vorcaro, já esclarecendo alguns fatos", afirmou Nunes Marques.

Após a fala, o ministro deixou a sessão.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)

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