Temporais intensos e risco de alagamento no sul do Brasil; veja previsão

Santa Catarina deve receber até 100 milímetros de precipitação nos próximos três dias, volume que representa cerca de dois terços de toda a chuva esperada para outubro na Grande Florianópolis. A previsão para esta quinta-feira (2) chama atenção para risco de alagamentos em áreas urbanas e acúmulo de água nas rodovias do litoral catarinense.

O cenário climático é influenciado por um sistema de alta pressão sobre o oceano, que está empurrando ventos carregados de umidade para a costa sul do país.

Além disso, a circulação dos ventos em altitude favorece a formação de nuvens pesadas, mantendo a chuva por vários dias seguidos com intensidade moderada a forte.

As áreas mais vulneráveis aos temporais incluem o planalto e noroeste gaúcho, centro e oeste catarinense, além do sul e sudoeste paranaense. Cidades como Foz do Iguaçu, Chapecó e Passo Fundo entram na zona de maior atenção.

Clima no Sudeste e alerta de baixa umidade

A maior parte do Sudeste terá tempo estável, sendo que, apenas o Espírito Santo e o leste mineiro podem registrar chuvas fracas, com volumes que não devem ultrapassar 10 milímetros.

As temperaturas sobem no interior e podem passar de 30°C em São Paulo e no centro-oeste mineiro. No litoral, por sua vez, as máximas devem ficar abaixo de 28°C.

Paralelamente, o INMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar em diversas regiões.

O aviso, válido desde as 9h desta quinta, indica que a umidade relativa pode variar entre 20% e 30% em áreas como Triângulo Mineiro, norte e oeste paulista, além de trechos de Minas Gerais. Há ainda o baixo risco de incêndios florestais e problemas à saúde.

Demais regiões

O Centro-Oeste não terá chuva e a umidade do ar cai para menos de 30%, especialmente em Mato Grosso e no oeste sul-mato-grossense.

No Nordeste, o cenário é semelhante. Não há previsão de precipitação significativa e os índices de umidade também ficam abaixo de 30% no sul do Maranhão, Piauí e oeste baiano. O litoral pode ter chuvas fracas, inferiores a 10 milímetros.

Na Região Norte, as precipitações se concentram no oeste amazonense, onde os volumes podem superar 60 milímetros. Em partes do Amazonas, Roraima e Acre, os acumulados ficam entre 20 e 50 milímetros. O restante do território mantém o tempo seco.

Vale ressaltar que o INMET recomenda que a população evite sair em caso de mau tempo, observe encostas e desligue aparelhos elétricos. Em casos urgentes, a recomendação é entrar em contato com a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).