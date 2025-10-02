Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões; veja onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para tempestades nesta quinta-feira, 2, afetando São Paulo e outras regiões.

Esse alerta sinaliza um risco potencial, com condições meteorológicas que podem gerar riscos moderados, como chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo. A população e órgãos responsáveis devem ficar atentos e tomar as precauções necessárias.

O alerta abrange vários municípios da Grande São Paulo, incluindo a capital paulista, Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo, Osasco, Embu das Artes, Taboão da Serra, entre outros. Além de São Paulo, estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também receberam alertas semelhantes.

Previsão do tempo e riscos associados

O Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia, ventos que podem atingir 60 km/h e a possibilidade de queda de granizo. Esses fenômenos podem causar alagamentos, quedas de árvores, danos a plantações e até interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Contudo, o risco de eventos mais severos, como tempestades extremas, é considerado baixo.

O alerta está relacionado a um sistema frontal que interage com o ar quente e úmido predominante na região, favorecendo a formação de tempestades. Em São Paulo, embora o alerta esteja em vigor, o dia pode apresentar sol entre nuvens, com temperatura máxima de 24ºC. Nos dias seguintes, há previsão de chuvas mais frequentes.

Orientações e recomendações de segurança

O Inmet recomenda que a população evite atividades ao ar livre durante as tempestades, não busque abrigo sob árvores e esteja preparada para possíveis alagamentos ou quedas de objetos.

Em caso de emergência, os cidadãos devem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou os Bombeiros pelo número 193. Caso haja quedas de energia, as operadoras locais devem ser notificadas.

Este alerta destaca a importância de estar bem informado e preparado para as condições climáticas adversas típicas da primavera no Sudeste do Brasil, período em que a combinação de ar quente, alta umidade e frentes frias favorece a ocorrência de tempestades intensas.