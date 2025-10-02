Taxtech catarinense foca na expansão regional e cresce 50% nos primeiros oito meses de 2025

O Grupo AG Capital, taxtech catarinense especializada em soluções de inteligência tributária e gestão fiscal, fechou os primeiros oito meses de 2025 com um faturamento de R$ 170 milhões, marcando um expressivo crescimento de cerca de 50% em relação ao mesmo período de 2024. A empresa projeta alcançar R$ 220 milhões em faturamento até o final deste ano.

Esse crescimento é impulsionado, principalmente, pela expansão regional. Com sede em Florianópolis, a AG acaba de inaugurar um escritório em Chapecó (SC), reforçando seu compromisso com o empresariado local. “A abertura da unidade de Chapecó é um reflexo do nosso entendimento das particularidades da região e da nossa crença de que soluções personalizadas podem fazer a diferença no dia a dia das empresas”, afirma Arnaldo Glavam Jr., CEO do Grupo AG Capital.

Em outubro de 2025, o Grupo AG Capital expandirá suas operações para outras cinco cidades: Araçatuba (SP), Cuiabá (MT), Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Até dezembro, serão inaugurados escritórios também em Maceió (AL), Porto Alegre (RS) e Campinas (SP). Com isso, a empresa encerrará o ano com 18 unidades, abrangendo todas as regiões do país.

“A expansão para novas localidades nos aproxima dos empresários de diferentes regiões, permitindo-nos entender melhor suas necessidades e oferecer soluções sob medida”, complementa Glavam.

Atualmente, o Grupo AG Capital possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Manaus, Belém, Belo Horizonte, Jundiaí, Florianópolis, Chapecó.

Reconhecimento nacional

A trajetória de crescimento do Grupo AG Capital tem sido amplamente reconhecida. Em 2025, pela primeira vez, as três empresas do grupo — AG, AG Tax e Agnes — figuraram no Ranking Negócios em Expansão, da revista Exame, em parceria com o BTG Pactual, que destaca as empresas brasileiras com as maiores taxas de crescimento.

Este é o sétimo ano consecutivo que a AG aparece no ranking, o segundo ano da AG Tax e a estreia da Agnes, que registrou um impressionante crescimento de 252% em 2024, comparado a 2023. No mesmo período, a AG Tax teve um aumento de 59%, enquanto a AG obteve um crescimento de 21%.

“A presença da AG, AG Tax e Agnes no ranking reforça nosso compromisso com o ecossistema empreendedor brasileiro e evidencia nossa trajetória de inovação, consistência e sólido desempenho financeiro”, conclui Arnaldo Glavam Jr.