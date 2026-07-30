30 de julho: Terra entra em 'cheque especial' e humanidade esgota recursos naturais do ano

A partir de hoje, 30 de julho, a humanidade passa a viver de crédito ou no "cheque especial" com o planeta. Em 2025, foi ainda antes: 24 de julho, o que dá uma falsa impressão de que "estamos melhor".

O Dia da Sobrecarga da Terra é a data que esgotamos, em apenas sete meses, tudo o que seria possível produzir e regenerar ao longo de 12 meses. De agora em diante, seguimos consumindo, mas a conta já está no vermelho.

O cálculo é feito anualmente pela Global Footprint Network, organização internacional que criou o conceito de pegada ecológica e biocapacidade.

Na prática, a metodologia compara quanto a humanidade consome de recursos naturais com quanto os ecossistemas conseguem repor no mesmo período.

O resultado deste ano é o pior já registrado: seriam necessários 1,73 planeta Terra para sustentar o ritmo atual de consumo e isso inclui não só alimentos, madeira e água, mas toda a infraestrutura construída para sustentar as cidades e a capacidade da natureza de absorver o CO2 que emitimos.

Um recuo que engana

À primeira vista, os 6 dias "de folga" em relação a 2025 podem parecer uma boa notícia. Mas segundo a Global Footprint Network, o recuo é resultado de um ajuste técnico: uma revisão para cima na capacidade dos oceanos de absorver carbono empurrou o cálculo em 8 dias.

Ao mesmo tempo, o agravamento real da pegada ecológica no último ano antecipou a data em 2 dias. No saldo final, sobraram os 6 dias de diferença. No entanto, o nível de sobrecarga em si é o maior da história.

É a segunda vez consecutiva que a data cai em julho. Nos cinco anos anteriores, o mundo só entrava no vermelho entre 1º e 5 de agosto.

Recuar no calendário, olhando para décadas, é o movimento contrário: em 1972, início da série histórica, a Terra só esgotava seus recursos em 31 de dezembro.

Até 1999, o marco ainda ocorria em outubro. De lá para cá, o dia foi avançando ano após ano, sinal de que o descompasso entre consumo humano e capacidade de regeneração do planeta só aumenta.

A dívida que não para de subir

Esse desequilíbrio não desaparece quando o ano vira, ele se acumula. Segundo o relatório, a dívida ecológica global já soma o equivalente a 20,6 anos de plena produtividade biológica da Terra.

Ou seja: se fosse possível reverter todo o estrago hoje, ainda assim o planeta levaria mais de duas décadas, funcionando a pleno vapor, para repor o que já foi consumido além da conta. E os cientistas da própria organização admitem que boa parte desse estrago provavelmente "não tem volta", é irreversível.

"Já estamos no segundo trimestre do século XXI e devemos ao planeta pelo menos 20 anos de regeneração ecológica, mesmo que impeçamos qualquer dano adicional ", afirma Lewis Akenji, membro do conselho da Global Footprint Network, no comunicado.

O cofundador da organização, Mathis Wackernagel, é ainda mais crítico sobre o que vem pela frente: para ele, a sobrecarga ecológica é, por definição, insustentável e vai parar de um jeito ou de outro.

"A ultrapassagem não pode durar. Ela terminará, seja por projeto deliberado ou por desastre climático", diz.

Um dos efeitos dessa sobrecarga acumulada aparece na atmosfera: desde o início do descompasso global, em 1972, a concentração de gases de efeito estufa saltou de 367 para 547 partes por milhão de CO₂ equivalente, segundo estimativas da agência americana NOAA.

Em 2025, a concentrações dos gases poluentes que retêm calor, bateram um recorde e atingiram o nível mais alto dos últimos 800 mil anos.

Cada ano de atraso em conter esse ritmo adiciona, em média, mais 0,73 ano-planeta à dívida ecológica do mundo.

O recorte de 2026 vai além: a Global Footprint Network prepara, junto com organizações parceiras, uma avaliação sobre como diferentes países estão se preparando e se adaptando para um futuro de escassez de recursos e clima mais instável.

O convite é direto ao setor produtivo: a lógica de "esgotar depois se adaptar" já não tem mais margem, e o apetite por regulação, financiamento verde e novas cadeias de suprimento tende a acompanhar essa pressão.