Tempestade, neve, frio e geada: o que esperar da previsão do tempo nesta semana

Até o final desta semana, os três estados do Sul do país estarão em atenção devido ao avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar frio, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Áreas de instabilidade deverão causar chuvas com volumes significativos, com início em diversas partes do Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo.

Com o avanço da frente fria no estado gaúcho amanhã, partes do RS poderão registrar tempestades severas. A previsão é que, nos próximos dias, os volumes de chuva sejam significativos, principalmente na área centro-sul do estado, abrangendo ainda a Região Metropolitana de Porto Alegre na quinta-feira, 29.

No decorrer da quarta-feira, uma massa de ar frio vai atingir os três estados do Sul, baixando as temperaturas de forma significativa e promovendo uma onda de frio com temperaturas próximas de zero grau.

Uma geada mais forte e ampla é prevista para a sexta-feira principalmente na serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná.

Outros estados atingidos



O avanço dessa intensa massa de ar frio pelo Brasil ocasionará, ainda, declínio acentuado de temperatura entre quarta-feira e sexta-feira em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas.

Em Cuiabá, a previsão indica um declínio de 13°C na temperatura máxima entre a terça-feira e a quinta-feira, passando de 34°C para 21°C.

Este será o primeiro episódio de friagem em 2025, quando uma massa de ar frio atinge a Região Norte do Brasil.

Neve



A chance de nevar em algumas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não está descartada. Entre o final da quarta-feira e a madrugada de quinta-feira há previsão de neve na serra gaúcha e na serra do sudoeste do estado; além de partes de Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná, onde a neve poderá ter maior probabilidade.

A possibilidade de neve geralmente ocorre com temperaturas mínimas entre 2°C e -2°C, além da combinação de umidade e temperaturas baixas.

*Com informações do Inmet