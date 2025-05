Brasil enfrenta primeira onda de frio de 2025 com neve e ciclone extratropical

O Brasil enfrenta a primeira onda de frio do ano, que deve derrubar termômetros abaixo de 0 °C nos três estados da região Sul até o fim de maio. A Climatempo projeta que o frio alcançará ainda o Sudeste e o Centro-Oeste, com temperaturas abaixo de 10 °C nessas regiões.

No Rio Grande do Sul, a situação é mais crítica. O estado está sob risco de temporais com raios e ventos fortes a partir desta terça-feira, 27. Na região sul e oeste gaúcha, a previsão indica acumulados de chuva que podem chegar a 100 mm, volume considerado alto para o período.

A intensificação das instabilidades está associada à passagem de um ciclone extratropical prevista para o período entre quarta-feira 28 e quinta-feira, 29. O fenômeno deve afetar toda a Região Sul e o Mato Grosso do Sul, com chuvas fortes e ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. As capitais Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Curitiba (PR) e Campo Grande (MS) estão na área de risco.

Condições favoráveis indicam a possibilidade de neve entre o fim da tarde de quarta-feira, 28, e a madrugada de quinta-feira, 29, especialmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Cidades gaúchas de altitude mais baixa, como Gramado, Canela e Caxias do Sul, também podem registrar neve. No Paraná, o fenômeno esperado é mais próximo da chuva congelada.

Além disso, há risco moderado a forte de geada no Mato Grosso do Sul, em áreas do interior de São Paulo próximas ao Paraná e em baixadas do norte paulista, assim como no sul de Minas Gerais, sobretudo na serra da Mantiqueira.

A passagem da onda de frio deve provocar novos recordes de temperaturas baixas no país. A menor temperatura registrada até agora em 2025 foi −3,2 °C em São Joaquim (SC), na serra catarinense. A expectativa é que as regiões elevadas de Santa Catarina alcancem entre −5 °C e −7 °C entre os dias 30 e 31 de maio.

O frio intenso deve persistir em grande parte do território nacional até pelo menos 3 de junho.

As temperaturas mínimas previstas pela Climatempo para algumas capitais são: Porto Alegre entre 7 °C e 9 °C, Florianópolis entre 9 °C e 11 °C, Curitiba entre 2 °C e 4 °C, São Paulo entre 8 °C e 10 °C, Campo Grande entre 4 °C e 6 °C e Cuiabá entre 11 °C e 13 °C.

Novos recordes de menor temperatura do ano também são aguardados para as capitais Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC).