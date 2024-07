AMA: quais atendimentos são feitos e quem pode usar o serviço

AMA é a sigla para Atendimento Médico Ambulatorial, e são para essas unidades que as demandas de baixa e média complexidade são encaminhadas dentro do Sistema Único de Saúde, sendo uma alternativa para a população que precisa de um atendimento que não é de urgência.

Resfriados, alergias, curativos e pressão alta são apenas alguns dos casos que a AMA pode oferecer ajuda. O atendimento não precisa de hora marcada e, neste artigo, você pode conferir quais são os principais atendimentos e exames feitos no AMA, quem pode ser atendido e quais documentos levar.

Quais os atendimentos no AMA?

As unidades do AMA atendem diversas especialidades, sendo consultas diárias em ortopedia, cardiologia, clínico geral, pediatria, ginecologia (em algumas unidades), cirurgia vascular, neurologia, urologia, endocrinologia, reumatologia, otorrinolaringologia, dentre outros. Essas são as especialidades atendidas, seja com hora marcada ou não, mas nos AMAs também são realizados procedimentos ambulatoriais, exames, acompanhamento de doenças crônicas, encaminhamento para unidades de referência, vacinação e as consultas médicas em si.

Portanto, tudo o que for de média e baixa complexidade deve ser atendido pelo AMA mais próximo do cidadão.

Quem pode ser atendido no AMA?

Qualquer pessoa que precise de atendimento médico deve procurar o AMA. De qualquer forma, o objetivo do AMA é atender queixas de média complexidade, e que se encaixem nas especialidades, como as mencionadas acima.

Isso inclui demandas de saúde como dor de ouvido, garganta, crises de asma e até mesmo infecção urinária. E lembre-se, o AMA costuma funcionar 12 horas por dia, geralmente das 07h às 19h, sendo com atendimento 24h quando acoplado a hospitais.

Quais exames o AMA faz?

Além do atendimento imediato e agendamento de consultas, é possível realizar diversos exames e procedimentos no AMA. Dentre eles, está:

Raio-X;

Eletrocardiograma;

Ultrassonografia;

Exames laboratoriais;

Drenagem de abscessos;

Suturas;

Administração de medicamentos;

Holter;

Monitorização ambulatorial da pressão arterial;

Outros.

Quais documentos para passar no AMA?

Hoje, para realizar qualquer atendimento no serviço público de saúde, é preciso apresentar a carteirinha do SUS e um documento de identificação com foto. Portanto, para passar no AMA, você precisa da sua CNS (Carteira Nacional de Saúde) e um RG, carteira de motorista ou demais documentação equivalente.

Se você não tem a Carteira Nacional de Saúde, o famoso Cartão do SUS, é possível emitir a primeira via usando os portais do ConecteSUS. Todo o cadastro é feito com o seu login e senha do gov.br e o serviço é gratuito.