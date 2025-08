Tarcísio de Freitas recebe alta após procedimento médico em São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu alta na noite de domingo, 3, após passar por um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide, ocorrido no mesmo dia, no Hospital Israelita Albert Einstein, no Morumbi, Zona Sul da capital.

O nódulo foi descoberto há cerca de 20 dias, após exames de rotina e a realização de uma biópsia. Com o resultado das análises, que mostraram que a alteração era benigna, os médicos marcaram a radioblação. Outra alternativa seria uma cirurgia para retirar o nódulo.

A técnica empregada em Tarcísio consiste na introdução de uma agulha fina na tireoide, guiada por ultrassom. Na sequência, uma corrente de radiofrequência é aplicada em cima do nódulo, que é aquecido e destruído.

O governador teve um câncer diagnosticado no testículo há alguns anos e faz acompanhamento periódico, como o que resultou na descoberta da alteração recente na tireoide.

Manifestação pró-Bolsonaro ocorreu sem a presença do governador de SP

O procedimento de domingo impediu o governador de participar de manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, ocorrida durante a tarde. No ato, que contou com a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), mas foi esvaziado do ponto de vista de lideranças nacionais, com exceção do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, o governador chegou a ser indiretamente criticado pelo pastor Silas Malafaia, organizador do evento.

"Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro. Onde estão? Era para estarem aqui. Bolsonaro é insubstituível. Vão enganar trouxa. Estão com medo do STF, arrumaram desculpa. Por isso que é 2026 é Bolsonaro", disse Malafaia.

Nesta segunda-feira (4), Tarcísio vai cumprir agenda interna, despachando no seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.