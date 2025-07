Tarcísio fará procedimento médico para tireoide no domingo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) realizará um procedimento de radioablação por ultrassonografia de tireoide neste domingo, 3 de agosto. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela secretaria de comunicação do Governo de São Paulo.

Segundo o comunicado, o procedimento ocorrerá no Hospital Albert Einstein e o governador deve receber alta no mesmo dia. Na segunda-feira, 4, Tarcísio também cumprirá agenda interna em seu gabinete, no Palácio dos Bandeirantes.

Ausência em ato bolsonarista

Por causa do procedimento médico, o governador não estará presente na manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcada para domingo.

A ausência do governador ocorre em meio à crescente expectativa de setores da base bolsonarista, que aguardam um posicionamento sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A falta de pronunciamento de Tarcísio tem incomodado seus aliados mais próximos a Jair Bolsonaro. Críticos do governador destacam que, durante o episódio do tarifaço anunciado pelo presidente americano Donald Trump, Tarcísio preferiu direcionar a responsabilidade ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sem, no entanto, apontar diretamente o STF ou Moraes como responsáveis.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi um dos que manifestaram descontentamento, criticando a postura do governador por não se posicionar a favor de Bolsonaro e seus apoiadores no que se refere aos impactos das tarifas impostas.