STF forma maioria e mantém decisão de Moraes para que Bolsonaro cumpra medidas cautelares

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, manter as medidas cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, nesta sexta-feira, 18. A sessão, realizada no plenário virtual, foi convocada com urgência devido à gravidade da situação.

O relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, recebeu o apoio dos colegas Flávio Dino e Cristiano Zanin, que votaram a favor das medidas cautelares durante julgamento no plenário virtual.

Durante seu voto, Dino destacou o risco de fuga de Bolsonaro, considerando seus "laços estreitos com governo estrangeiro", o que, segundo ele, aumenta a possibilidade concreta de evasão.

Ainda votam os ministros Cármen Lúcia e Luiz Fux, que completam a composição da Primeira Turma do STF.

Decisão de Moraes sobre Bolsonaro

Em decisão monocrática publicizada hoje, o ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre as determinações estão:

Uso de tornozeleira eletrônica;

Recolhimento domiciliar das 19h às 6h, além de fins de semana;

Proibição de comunicação com embaixadores e diplomatas estrangeiros;

Proibição de comunicação com outros réus e investigados;

Proibição de acesso às redes sociais.

A decisão foi fundamentada nas investigações da Polícia Federal e no parecer da Procuradoria-Geral da República. Moraes considerou que tanto Jair quanto Eduardo Bolsonaro agiram para "submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) ao crivo de outro Estado estrangeiro", por meio de "atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas", com o objetivo de obstruir a Justiça e coagir o STF no julgamento da ação penal relacionada à trama golpista.

LEIA MAIS: