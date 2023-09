Tarcísio anuncia Priscilla Perdicaris como nova secretária-executiva de Saúde

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, nomeou nesta terça-feira, 26, Priscilla Reinisch Perdicaris como a nova secretária-executiva da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A nomeação acontece após o pedido de demissão do ex-número dois da pasta Sérgio Yoshimasa Okane.

Perdicaris atuava como assessora direta do secretário Eleuses Paiva na gestão de projetos da pasta. Ela integra o governo desde o período de transição. “Estou comprometida em aplicar minha experiência e determinação para ampliar o acesso aos serviços de saúde e buscar soluções inovadoras que nos permitam enfrentar com êxito os inúmeros desafios da pasta, com o apoio fundamental de nossa equipe dedicada,” afirmou a nova secretária-executiva em nota.

Formada em engenharia civil e doutora em Administração Pública pela FGV, Perdicaris atua na área da Saúde há mais de 20 anos, tanto no setor privado quanto no público. Antes de entrar no governo Tarcísio, Perdicaris gerenciava projetos conjuntos entre o Hospital Sírio Libanês e o Ministério da Saúde (PROADI-SUS).

Pedido de demissão de Okane

O pedido de demissão do ex-secretário-executivo aconteceu nesta terça-feira. Ele foi indicado pelo Republicanos, partido de Tarcísio. Okane foi braço direito de Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante a gestão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). Como secretário no governo federal, Okane foi um dos principais responsáveis pela política de enfrentamento da covid-19 adotados por Queiroga.



“Nós agradecemos o trabalho incansável de Sérgio Okane e a sua dedicação à saúde da população paulista. Tenho total confiança que a Priscilla Perdicaris trará seu perfil técnico e sua experiência em gestão para irmos ainda mais longe nas melhorias que queremos promover no atendimento à saúde no Estado de São Paulo,” afirmou o secretário Eleuses Paiva em nota.