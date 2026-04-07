Tarcísio amplia alcance digital e supera Haddad em engajamento

Os últimos quatro anos registraram uma virada na presença digital de Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas, pré-candidatos ao governo de São Paulo.

Enquanto o petista desacelerou o crescimento nas redes, o atual governador ampliou alcance e engajamento.

Antes da eleição de 2022, Haddad somava cerca de 6 milhões de seguidores nas principais plataformas, contra 2,9 milhões de Tarcísio. Hoje, o cenário se inverteu: o governador acumula 11,3 milhões de seguidores, incluindo o TikTok, enquanto Haddad tem 7,6 milhões, segundo levantamento da Bites a pedido do O Globo.

A diferença também aparece no engajamento. Desde 2023, Tarcísio concentrou 82,5% da chamada “tração” nas redes, contra 17,5% de Haddad — quase cinco vezes mais.

A disparidade é atribuída principalmente à estratégia digital. Tarcísio intensificou a produção de conteúdo, com vídeos frequentes, uso de drone e acompanhamento por equipe dedicada em agendas públicas.

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Já Haddad adotou perfil mais discreto durante sua passagem pelo Ministério da Fazenda, com menor volume de publicações e foco institucional. Aliados avaliam que a comparação é limitada, já que os cargos ocupados geram níveis diferentes de exposição.

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Engajamento e frequência de posts

Nos últimos seis meses, vídeos de Haddad no Instagram registraram média de 113,8 mil visualizações e 11,6 mil curtidas. Já Tarcísio alcançou 591,6 mil visualizações e 31,6 mil curtidas por publicação.

A frequência também difere: Haddad publica cerca de quatro vezes por semana, enquanto Tarcísio chega a dez postagens no mesmo período.

Apesar da desvantagem, especialistas avaliam que Haddad mantém uma base relevante, herdada principalmente da eleição de 2018. Esse público pode ser reativado com maior presença nas redes durante a campanha.