"Sucatinha", sucatão" e "cafona": os aviões usados pelos presidentes do Brasil

A aeronave do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou uma falha técnica enquanto a comitiva presidencial retornava do México, onde estava para comparecer à posse da nova presidente Claudia Sheibaum na terça-feira, 1°, o que obrigou Lula e outras autoridades a ficarem cinco horas voando no espaço aéreo mexicano para queimar combustível,

A situação vivenciada pela comitiva presidencial voltou as atenções para o modelo VC-1, adquirido pelo governo brasileiro em 2005 e apelidado de "Aerolula" e a necessidade de um novo avião voltou a ser um tema comentado, visto que o atual modelo está em uma fase conhecida como "meia vida" — a vida útil de um avião é de 25 a 35 anos.

Compra de um novo avião presidencial

Aviões usados por presidentes da República passam por uma série de reformas para atender às necessidades dos governantes em longas viagens. No Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) é responsável pelas aeronaves usadas pelos presidentes brasileiros.

Atualmente, a pretensão do governo é converter em um modelo executivo um dos dois jatos A-330, da Airbus, que foram comprados da Companhia Aérea Azul pelo governo de Jair Bolsonaro em 2022 e custaram um valor de US$ 80 milhões.

Hoje, eles são usados pela FAB para reabastecimento em voo dos seus caças, para deslocamento rápido de pessoal e para socorro médico.

Depois do incidente desta semana na viagem de retorno ao Brasil, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, antecipou o retorno das suas férias e deve se reunir com Lula para falar sobre o tema.

Entre as possibilidades de mudança, estão adaptar a configuração de um desses A-330 para um modelo executivo — e até mesmo a compra de uma terceira unidade.

A frota atual do Grupo de Transporte Especial (GTE) dispõe de um A319 para as viagens de longa distância, dois Emb-190, da Embraer, para as rotas regionais, jatos menores E-135 e E-145, mais dois helicópteros pesados.

Aeronaves usadas pelo governo brasileiro

Ao longo dos anos, diversas aeronaves foram usadas pelos presidentes brasileiros e os modelos receberam diversos apelidos inusitados devido a sua aparência, idade e outros fatores. Veja a lista:

Lockheed 18 (C-60A)

Foi a aeronave usada para o transporte presidencial entre 1941 e 1962 e não recebeu nenhum apelido.

"Cafona" (VC-90)

Foi usada entre os anos de 1958 a 1987 para transportar oito presidentes diferentes e foi avaliada em CR$ 53,5 milhões.

Bac One-Eleven (VC-92)

Usado entre 1968 e 1976, foi responsável pelo transporte de apenas três presidentes.

"Sucatinha" (vc-96 ou 737-200)

Voou entre 1976 e 2010 e também foi usada por oito presidentes.

"Sucatão" (KC-137)

Cinco chefes do Executivo brasileiro voaram na aeronave entre os anos de 1986 e 2013 e recebeu esse apelido devido a sua aparência envelhecida.

"Aerolula" (VC-1 e VC-2)

Foi o avião que apresentou falha técnica nesta semana e recebeu esse apelido como uma referência ao atual presidente. É usada desde 2005 e outros 4 presidentes já viajaram com ela. Está avaliada em US$ 56 milhões.