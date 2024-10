Lula pousa em Brasília após aeronave oficial apresentar falha técnica no México

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Brasília na manhã desta quarta-feira, 2, depois de uma falha técnica fazer com que a aeronave presidencial ficasse no ar por quatro horas, logo após decolar do aeroporto do México.

De acordo com uma nota da assessoria de imprensa da presidência à EXAME, o voo foi tranquilo e o pouso aconteceu às 10h12 na Base Aérea de Brasília.

O chefe do Executivo brasileiro viajou ao país para comparecer a posse da presidente eleita Claudia Sheibaum, sucessora de Luiz López Obrador que estava marcada para a última terça-feira, 1º.

A volta de Lula e da comitiva presidencial deveria ter acontecido ainda ontem, mas foi adiada em decorrência de uma falha técnica que será analisada pela Força Aérea Brasileira (FAB) quando o avião oficial da presidência, conhecido como "aerolula", retornar ao Brasil.