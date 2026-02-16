Brasil

Defesa Civil emite alerta de chuva forte e granizo em SP; mais de 26 mil imóveis estão sem luz

O órgão também recomendou atenção com ventania, queda de raios e granizo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16h47.

Última atualização em 16 de fevereiro de 2026 às 17h03.

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta severo de temporal para a tarde desta segunda-feira, 16 de fevereiro. Segundo o comunicado, a chuva forte está se espalhando para várias regiões da capital paulista, principalmente no Centro e na zona Sul.

O órgão também recomendou atenção com ventania e queda de raios e granizo.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), a atuação do calor associada à entrada da brisa marítima favorece a formação de instabilidades que provocam chuva forte neste momento em diferentes regiões da capital paulista.

O avanço lento das áreas de chuva eleva o risco de alagamentos e de rajadas de vento nessas localidades. A condição decorre do transporte de umidade do litoral para o interior, que encontra temperaturas elevadas na cidade.

A previsão indica manutenção do tempo instável até o início da noite.

Quais são os bairros mais atingidas?

Há registro de precipitação intensa na Mooca, no Centro, na Vila Mariana, na Marginal do Tietê, em Santana, no Butantã, em Campo Limpo e em M’Boi Mirim, diz o CGE.

Queda de energia

Segundo o Mapa da Energia da Enel, mais de 26 mil imóveis no estado de São Paulo estão sem luz, em razão do temporal. Os moradores mais afetados são os da capital paulista, 24.061. Em seguida, aparecem os municípios de São Lourenço da Serra, com 710 imóveis sem energia, e Diadema, com 696.

*Em atualização.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasMeteorologiaEstado de São Paulo

