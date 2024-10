Avião de Lula sofre problema técnico e retorna ao México

Em nota enviada à imprensa, o Comandante da Aeronáutica Marcelo Damasceno informou que o avião que transportava o presidente Lula e a comitiva de retorno do México ao Brasil sofreu um “problema técnico” e precisará retornar ao Aeroporto da Cidade do México.

O comunicado oficial detalha que a aeronave VC-1, que transporta o Presidente da República, apresentou o problema logo após a decolagem na manhã desta terça-feira, 1º de outubro. A situação foi rapidamente contida, e os procedimentos de segurança foram executados com sucesso.

Procedimentos de segurança e troca de aeronave

Segundo a nota, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para realizar o retorno ao mesmo aeródromo. "Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília", finaliza o comunicado.