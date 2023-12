STF determina que Congresso regulamente licença-paternidade em até 18 meses

O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, reconheceu a existência de uma omissão do Congresso Nacional em regulamentar a licença-paternidade e deu 18 meses para que os parlamentares legislem sobre o tema. Caso a inércia permaneça após esse período, caberá ao próprio Supremo estabelecer uma norma.

Os ministros seguiram a tese proposta pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, que fez um ajuste na proposta que havia sido apresentada por ele nesta quarta-feira. Inicialmente, o ministro determinava que, caso a inércia permanecesse, a licença-paternidade deveria ser igual à maternidade, de 120 dias.

Com o ajuste feito por Barroso, os ministros estabeleceram a seguinte tese, dividida em três pontos: "Existe omissão inconstitucional relativamente a edição da lei regulamentadora da licença-maternidade prevista no artigo 7º, inciso 19 da CF/88. 2- Fica estabelecido o prazo de 18 meses para o Congresso sanar a omissão apontada. 3- Não sobrevindo a lei regulamentadora no prazo acima estabelecido, caberá a este Tribunal fixá-lo".