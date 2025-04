STF decide vetar revista íntima 'vexatória' em visitantes de presídios

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou, por unanimidade, uma tese que considera "inadmissível" as revistas íntimas vexatórias para entrada de visitantes em presídios e que declara serem "ilícitas" as provas eventualmente obtidas por meio desse procedimento.

A decisão foi tomada após uma série de debates entre os ministros da Corte, em um tema que se arrastava no Supremo desde 2020.

A revista íntima é um método em que o visitante ou a visitante tira a roupa ou parte dela e tem suas cavidades corporais inspecionadas, como ânus ou vagina. Para isso, podem ser usados espelhos ou a pessoa pode ser obrigada a agachar ou dar saltos.

Para o Supremo, as revistas vexatórias consistem no "desnudamento de visitantes ou exames invasivos com finalidade de causar humilhação" e as provas obtidas por meio delas serão consideradas ilegais salvo haja decisões judiciais caso a caso.

A Corte também define que a autoridade administrativa, "de forma fundamentada e por escrito", tem o poder de não permitir a visita diante da presença de indício robusto de ser a pessoa visitante portadora de qualquer item corporal oculto ou sonegado, especialmente de material proibido, como produtos ilegais, drogas ou objetos perigosos.

A tese aprovada é formada por seis pontos que explicam as interdições determinadas pelo Supremo.