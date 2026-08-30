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SP tem previsão de chuva forte em várias regiões neste domingo; confira

Região de Itapeva, no sul do estado, é apontada como a mais suscetível a pancadas de maior intensidade

Calor favorece pancadas de chuva em SP neste domingo (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Calor favorece pancadas de chuva em SP neste domingo (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06h00.

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O calor intenso em grande parte do estado de São Paulo deve favorecer a formação de pancadas de chuva ao longo da tarde deste domingo, 30, em diversas regiões do território paulista.

A área mais afetada deve ser o sul do estado, próximo à divisa com o Paraná, especialmente na região de Itapeva, onde são esperadas pancadas rápidas, localizadas e, pontualmente, de maior intensidade.

Região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba também devem registrar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento moderadas, de forma isolada.

Diante do cenário, a recomendação é de atenção redobrada durante os períodos de instabilidade. Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Massa de ar quente em SP

São Paulo passa por uma onda de calor entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31. A alta temperatura é provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o estado. Veja abaixo a previsão por região:

Temperaturas entre 40°C e 42°C

  • Presidente Prudente;
  • Araçatuba;
  • São José do Rio Preto;
  • Barretos;
  • Franca;
  • Ribeirão Preto;
  • Araraquara;
  • Bauru;
  • Marília.

Em cinco dessas regiões (Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba), a umidade do ar pode cair a níveis abaixo de 12%, considerados críticos para a saúde.

Temperaturas entre 30°C e 35°C

  • Região Metropolitana de São Paulo;
  • Baixada Santista;
  • São José dos Campos e Litoral Norte.

Nessas regiões, a umidade deve ficar próxima ou abaixo dos 20%. O cenário contribui para forte sensação de calor, aumento do desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente.

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