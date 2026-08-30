SP tem previsão de chuva forte em várias regiões neste domingo; confira

O calor intenso em grande parte do estado de São Paulo deve favorecer a formação de pancadas de chuva ao longo da tarde deste domingo, 30, em diversas regiões do território paulista.

A área mais afetada deve ser o sul do estado, próximo à divisa com o Paraná, especialmente na região de Itapeva, onde são esperadas pancadas rápidas, localizadas e, pontualmente, de maior intensidade.

Região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba também devem registrar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento moderadas, de forma isolada.

Diante do cenário, a recomendação é de atenção redobrada durante os períodos de instabilidade. Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Massa de ar quente em SP

São Paulo passa por uma onda de calor entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31. A alta temperatura é provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o estado. Veja abaixo a previsão por região:

Temperaturas entre 40°C e 42°C

Presidente Prudente;

Araçatuba;

São José do Rio Preto;

Barretos;

Franca;

Ribeirão Preto;

Araraquara;

Bauru;

Marília.

Em cinco dessas regiões (Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba), a umidade do ar pode cair a níveis abaixo de 12%, considerados críticos para a saúde.

Temperaturas entre 30°C e 35°C

Região Metropolitana de São Paulo;

Baixada Santista;

São José dos Campos e Litoral Norte.

Nessas regiões, a umidade deve ficar próxima ou abaixo dos 20%. O cenário contribui para forte sensação de calor, aumento do desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente.