SP tem previsão de chuva forte em várias regiões neste domingo; confira

Calor favorece pancadas de chuva em SP neste domingo (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Colaboradora
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06h00.
O calor intenso em grande parte do estado de São Paulo deve favorecer a formação de pancadas de chuva ao longo da tarde deste domingo, 30, em diversas regiões do território paulista.
A área mais afetada deve ser o sul do estado, próximo à divisa com o Paraná, especialmente na região de Itapeva, onde são esperadas pancadas rápidas, localizadas e, pontualmente, de maior intensidade.
Região metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, litoral norte e Vale do Paraíba também devem registrar pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento moderadas, de forma isolada.
Diante do cenário, a recomendação é de atenção redobrada durante os períodos de instabilidade. Em situações de emergência, o atendimento pode ser solicitado pelos telefones 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
São Paulo passa por uma onda de calor entre sexta-feira, 28, e segunda-feira, 31. A alta temperatura é provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o estado. Veja abaixo a previsão por região:
Em cinco dessas regiões (Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba), a umidade do ar pode cair a níveis abaixo de 12%, considerados críticos para a saúde.
Nessas regiões, a umidade deve ficar próxima ou abaixo dos 20%. O cenário contribui para forte sensação de calor, aumento do desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente.