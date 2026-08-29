SP tem alerta de calor com temperaturas de até 42°C; veja previsão

O interior de São Paulo deve registrar temperaturas de até 42°C e umidade relativa do ar abaixo de 12% entre esta sexta-feira, 28, e a próxima segunda-feira, 31, segundo alerta da Defesa Civil. Uma massa de ar quente e seco atua sobre praticamente todo o estado no período, favorecendo temperaturas elevadas e baixos índices de umidade.

As condições mais críticas devem ocorrer nas regiões norte e noroeste paulista, onde as máximas podem se aproximar dos 40°C.

Temperaturas entre 40°C e 42°C

Presidente Prudente;

Araçatuba;

São José do Rio Preto;

Barretos;

Franca;

Ribeirão Preto;

Araraquara;

Bauru;

Marília.

Em cinco dessas regiões (Ribeirão Preto, Franca, Barretos, São José do Rio Preto e Araçatuba), a umidade do ar pode cair a níveis abaixo de 12%, considerados críticos para a saúde.

Temperaturas entre 30°C e 35°C

Região Metropolitana de São Paulo;

Baixada Santista;

São José dos Campos e Litoral Norte.

Nessas regiões, a umidade deve ficar próxima ou abaixo dos 20%. O cenário contribui para forte sensação de calor, aumento do desconforto térmico e maior ressecamento do ambiente.

Previsão dia a dia

Sábado, 29

Tempo firme, com sol entre poucas nuvens, temperaturas elevadas e umidade novamente abaixo de 30% em boa parte do estado. Há chance de pancadas de chuva isoladas apenas no sul paulista, sem volumes significativos.

Domingo, 30

Predomínio de sol entre algumas nuvens, com temperaturas em alta ao longo do dia e umidade caindo à tarde para valores abaixo de 30% em boa parte do estado. Há previsão de pancadas de chuva isoladas no sul e no leste paulista, também sem volumes significativos.

Risco de incêndio aumenta

A combinação de temperaturas elevadas, baixa umidade do ar e vegetação ressecada aumenta o risco de incêndio em diferentes regiões de São Paulo. Em período de calor intenso, pequenos focos de fogo podem se espalhar rapidamente, principalmente quando há vento e grande quantidade de material seco disponível para queima.

Para evitar focos de fogo, a Defesa Civil orienta não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos, não soltar balões e não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca — com atenção redobrada em áreas rurais.

Recomendações da Defesa Civil

O órgão também recomenda manter a hidratação, umidificar os ambientes sempre que possível, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. A orientação inclui ainda usar roupas leves e claras, manter os ambientes ventilados e redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais.