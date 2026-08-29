Candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo sofre AVC e é internada

Lourdes Melo (PCO), candidata ao governo do Piauí, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na noite de sexta-feira, 28, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Itacor, em Teresina.

Segundo nota divulgada pela família neste sábado, 29, o quadro de saúde da candidata é considerado estável. Lourdes está lúcida, consciente e conversando, mas permanece sob cuidados intensivos e acompanhamento constante da equipe médica.

De acordo com os familiares, a professora continuará em observação. A agenda de campanha foi suspensa após a internação.

Lourdes deu entrada no hospital após passar mal. As primeiras informações apontavam para um pico de pressão e uma suspeita de problema cardíaco, mas exames posteriores identificaram o AVC hemorrágico.

Quem é Lourdes Melo

Natural de Pedreiras, no Maranhão, Lourdes vive há décadas em Teresina e construiu sua trajetória profissional como professora de Educação Física. Também tem histórico de atuação sindical e de participação em movimentos políticos de esquerda.

A candidata disputa eleições no Piauí há mais de duas décadas. Em 2002, concorreu ao cargo de vice-governadora pelo PSTU. Quatro anos depois, já filiada ao Partido da Causa Operária (PCO), disputou pela primeira vez o governo estadual e recebeu 715 votos, equivalentes a 0,05% dos votos válidos.

Desde então, Lourdes participou de diferentes eleições estaduais e municipais, com candidaturas ao governo do Piauí e à Prefeitura de Teresina, sem ter sido eleita.

A candidata ganhou projeção nacional durante a campanha eleitoral de 2022, depois de uma participação em um debate promovido pela TV Cidade Verde.

Na ocasião, o mediador pediu que Lourdes fosse diretamente à pergunta que faria a outro candidato. Ela reagiu com a frase “Ah, você quer me calar?”, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou meme.

Na eleição daquele ano, a candidatura de Lourdes ao governo do Piauí acabou sendo indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado.