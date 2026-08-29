Candidata ao governo do Piauí, Lourdes Melo sofre AVC e é internada

Lourdes Melo, de 73 anos, é professora, sindicalista e disputa eleições no Piauí há mais de duas décadas (PCO/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 21h02.
Última atualização em 29 de agosto de 2026 às 21h02.
Lourdes Melo (PCO), candidata ao governo do Piauí, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico na noite de sexta-feira, 28, e está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Itacor, em Teresina.
Segundo nota divulgada pela família neste sábado, 29, o quadro de saúde da candidata é considerado estável. Lourdes está lúcida, consciente e conversando, mas permanece sob cuidados intensivos e acompanhamento constante da equipe médica.
De acordo com os familiares, a professora continuará em observação. A agenda de campanha foi suspensa após a internação.
Lourdes deu entrada no hospital após passar mal. As primeiras informações apontavam para um pico de pressão e uma suspeita de problema cardíaco, mas exames posteriores identificaram o AVC hemorrágico.
Natural de Pedreiras, no Maranhão, Lourdes vive há décadas em Teresina e construiu sua trajetória profissional como professora de Educação Física. Também tem histórico de atuação sindical e de participação em movimentos políticos de esquerda.
A candidata disputa eleições no Piauí há mais de duas décadas. Em 2002, concorreu ao cargo de vice-governadora pelo PSTU. Quatro anos depois, já filiada ao Partido da Causa Operária (PCO), disputou pela primeira vez o governo estadual e recebeu 715 votos, equivalentes a 0,05% dos votos válidos.
Desde então, Lourdes participou de diferentes eleições estaduais e municipais, com candidaturas ao governo do Piauí e à Prefeitura de Teresina, sem ter sido eleita.
A candidata ganhou projeção nacional durante a campanha eleitoral de 2022, depois de uma participação em um debate promovido pela TV Cidade Verde.
Na ocasião, o mediador pediu que Lourdes fosse diretamente à pergunta que faria a outro candidato. Ela reagiu com a frase “Ah, você quer me calar?”, que rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou meme.
Na eleição daquele ano, a candidatura de Lourdes ao governo do Piauí acabou sendo indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado.