O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de chuvas intensas para parte do território brasileiro, relacionado à previsão de tempestades nos próximos dias, com ênfase no domingo, 2. A condição atinge especialmente os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além de outras áreas do Sudeste e Sul.

A instabilidade atmosférica ganha força a partir da combinação de umidade elevada no ar, correntes de vento favoráveis e a lenta passagem de uma frente fria, o que favorece a formação de núcleos de chuva volumosa, temporais e ventos fortes. Para o estado de São Paulo, por exemplo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que o risco será maior entre sexta-feira, 31, e domingo, 2.

As informações, são de que:

Segundo o Climatempo, no Oeste e Centro-Norte do Paraná, Centro-Sul e Leste do Mato Grosso do Sul, e nas porções Oeste e Sul de São Paulo, a probabilidade de temporais é mais alta;

No estado de São Paulo, a Defesa Civil classificou os acumulados esperados entre “médio” (em regiões como Serra da Mantiqueira, Campinas, Baixada Santista) e “alto/muito alto” nas regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto;

De acordo com o INMET, em alerta laranja, são previstos volumes de chuva de 50 a 100 mm, com possibilidade superior a 100 mm e ventos de 60 a 100 km/h.

Diante do cenário, as autoridades recomendam que a população acompanhe as atualizações oficiais emitidas pela Defesa Civil e pelo próprio INMET. A orientação é evitar o trânsito por vias alagadas, não se abrigar sob árvores durante tempestades e manter objetos soltos recolhidos, especialmente em varandas e quintais. Em casos de emergência, os cidadãos devem acionar os números 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

O alerta laranja de chuvas intensas segue em vigor até o domingo, 2, com possibilidade de prorrogação caso as condições meteorológicas persistam. A recomendação geral é de atenção máxima nas regiões sob aviso, principalmente em áreas de risco ou com histórico de enchentes e deslizamentos.