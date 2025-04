Jornal mais antigo em circulação em Porto Alegre já enfrentou duas enchentes — e nunca parou

Na parede da sala de Telmo Flor, diretor de redação do jornal Correio do Povo, dois quadros contam parte da história de Porto Alegre.

Um mostra a enchente de 1941, por anos a pior tragédia climática da cidade.

O outro, quase no mesmo ângulo, registra a de 2024, quando as águas superaram o nível da primeira inundação. Telmo não estava lá na primeira, mas na segunda, sim, e se lembra bem.

Na tarde de 3 de maio do ano passado, a água subia pela Rua Caldas Júnior enquanto a redação corria para fechar a edição do fim de semana. O prédio foi evacuado às 21 horas. “Saímos quando a água já estava na porta. Achei que no dia seguinte daria para voltar. Não deu”, diz Telmo. A gráfica, localizada no Quarto Distrito, também ficou debaixo d’água.

Mesmo assim, o jornal continuou. A equipe se espalhou em home offices improvisados, casas de parentes e beiras de estrada. “Não precisou discurso para que as pessoas quisessem trabalhar. A maior dificuldade foi conter o excesso de coragem”, diz Telmo. Os sistemas foram para a nuvem, o site continuou ativo, e o jornal impresso foi diagramado para a versão digital. Hoje, um ano depois, os jornalistas já estão de volta ao prédio histórico no Centro. A edição impressa também voltou às bancas, agora produzida em gráfica terceirizada. O jornal estuda reativar uma rotativa no interior do estado. “Seguimos fazendo jornalismo, porque é isso que a comunidade espera de nós”, diz Telmo. A rotina ainda carrega marcas da enchente, mas a missão de informar permanece. Como em 1941, como em 2024.

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o estado desde o fim de abril do ano passado.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Neste especial, veja histórias de empresas que foram impactadas pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma elAs são uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para frente.