Defesa Civil do RS emite alerta severo para chuva e vento em Porto Alegre

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta de condição SEVERA devido a chuva e vento fortes, raios e possível queda de granizo, com risco MUITO ALTO de alagamentos, afetando áreas próximas à Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPOA). Este alerta é válido até 9h de 9 de maio.

Ações recomendadas:

Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra.

Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro).

Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco.

Não exponha a si mesmo e a seus familiares a riscos.

Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e às informações locais sobre como agir.

Em caso de emergência, ligue para 190/193.

Grau de severidade:

Verde : Normalidade

Amarelo : Alerta moderado: Esteja atento

Laranja : Alerta alto: Esteja preparado

Vermelho : Alerta muito alto: Tome uma atitude

Roxo: Alerta extremo: Ação imediata