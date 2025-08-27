Previsão do tempo: São Paulo tem chuva fraca e tempo fechado nesta quarta-feira, 27

Nesta quarta-feira, 27, São Paulo deve apresentar tempo fechado, com muitas nuvens e chuva fraca, principalmente durante a madrugada e parte da manhã.

A temperatura máxima prevista para o dia é de 22°C, com mínima em torno de 15°C. A umidade relativa do ar se mantém alta, acima de 60%, devido aos ventos úmidos que sopram do mar para o continente.

Chuvas leves e isoladas

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo e os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas serão predominantemente leves e isoladas.

Não há previsão de precipitações significativas ao longo do restante do dia, que contará com nebulosidade variável e períodos de sol. Os ventos serão fracos, soplando de sudeste a sul, garantindo um clima ameno na capital paulista.

Influência da frente fria e cavado em altitude

Essa condição meteorológica é consequência da passagem de uma frente fria associada a um cavado em altitude, o que resulta em tempo fechado e chuvas rápidas, principalmente no início do dia.

A previsão aponta para um baixo risco de alagamentos, com as chuvas ocorrendo de forma mais intensa durante a madrugada e pela manhã, seguidas de tempo seco e nublado nas horas subsequentes.