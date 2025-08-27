Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Previsão do tempo: São Paulo tem chuva fraca e tempo fechado nesta quarta-feira, 27

Frente fria deixa São Paulo com tempo fechado e chuvas leves nesta quarta-feira

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 10h53.

Nesta quarta-feira, 27, São Paulo deve apresentar tempo fechado, com muitas nuvens e chuva fraca, principalmente durante a madrugada e parte da manhã.

A temperatura máxima prevista para o dia é de 22°C, com mínima em torno de 15°C. A umidade relativa do ar se mantém alta, acima de 60%, devido aos ventos úmidos que sopram do mar para o continente.

Chuvas leves e isoladas

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo e os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas serão predominantemente leves e isoladas.

Não há previsão de precipitações significativas ao longo do restante do dia, que contará com nebulosidade variável e períodos de sol. Os ventos serão fracos, soplando de sudeste a sul, garantindo um clima ameno na capital paulista.

Influência da frente fria e cavado em altitude

Essa condição meteorológica é consequência da passagem de uma frente fria associada a um cavado em altitude, o que resulta em tempo fechado e chuvas rápidas, principalmente no início do dia.

A previsão aponta para um baixo risco de alagamentos, com as chuvas ocorrendo de forma mais intensa durante a madrugada e pela manhã, seguidas de tempo seco e nublado nas horas subsequentes.

Acompanhe tudo sobre:ClimaMudanças climáticasEstado de São Paulo

Mais de Brasil

Rui Costa aguarda votação do Senado sobre adultização antes de enviar propostas sobre big techs

Eduardo Suplicy, deputado estadual, é internado no RJ com arritmia cardíaca após mal-estar

TV 3.0: O que é e o que muda com o decreto assinado por Lula

Alerta amarelo: chuvas intensas e ventos fortes devem chegar em oito estados; saiba quais

Mais na Exame

Mercados

Taesa (TAEE11) paga hoje JCP de R$ 188,3 milhões; veja quem tem direito

Carreira

Todo mundo está falando sobre a ‘AI bubble’; mas você sabe o motivo?

Future of Money

Corretora MEXC chega ao Brasil e quer fomentar projetos e desenvolvedores do mundo cripto

Negócios

Temu volta a enviar produtos da China aos Estados Unidos após trégua comercial